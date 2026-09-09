Por: Portal Bogotá

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En septiembre, la ciudad de Bogotá se prepara para recibir la edición número 17 del LumiFestCine 2026 - Festival de Cine: Infancia y Adolescencia, un evento que ha consolidado su espacio como referente en la programación cultural destinada a niños, adolescentes y familias. Según información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas BibloRed, el festival se desarrollará del 9 al 12 de septiembre, con entrada gratuita hasta completar el aforo en distintos escenarios de la ciudad.

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Uno de los aspectos más destacados este año es la participación activa de las bibliotecas públicas de BibloRed: Gabriel García Márquez – El Tunal, El Parque, Las Ferias, Julio Mario Santo Domingo y Usaquén – Servitá. Allí, se llevarán a cabo funciones orientadas a públicos de distintas edades, con un enfoque en el diálogo entre generaciones. De acuerdo con Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas, la intención es que "cada función sea una oportunidad para despertar la imaginación, fortalecer el pensamiento crítico y propiciar conversaciones entre generaciones. BibloRed reafirma a las bibliotecas como espacios vivos para el acceso a la cultura, la formación de públicos y el encuentro ciudadano".

El LumiFestCine ofrece una programación gratuita de alcance nacional e internacional, la cual podrá disfrutarse en escenarios de nueve localidades. Habrá un total de 89 producciones y más de 130 actividades, entre exhibiciones, espacios de circulación y encuentros académicos. Dentro de las proyecciones destaca la selección de más de 30 títulos procedentes de Colombia, España, Eslovenia, República Dominicana, México, Chile, Brasil y Venezuela. Estas producciones incluyen cortometrajes de animación, ficción y series, abordando temas relevantes como la amistad, la identidad, la memoria, el trabajo en equipo, el bienestar y el cuidado del medioambiente.

La agenda detalla actividades específicas: por ejemplo, el miércoles 9 de septiembre se llevará a cabo una función para público infantil en la Biblioteca Pública El Parque, mientras que el jueves 10 será el turno de los jóvenes y adultos en la Biblioteca Las Ferias. El sábado 12, tanto la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo como la Biblioteca Usaquén - Servitá invitan al público general a sus funciones matutinas. Así, el festival refuerza la idea de que las bibliotecas y escenarios culturales son espacios donde los libros y el cine dialogan, promoviendo la diversidad y el pensamiento crítico.

De acuerdo con la programación oficial, tanto la Cinemateca de Bogotá como otros espacios de la capital abrirán sus puertas a familias y asistentes interesados en historias que celebran la diversidad cultural, la imaginación y el compromiso ambiental, consolidando a la ciudad como un epicentro cultural abierto y accesible.

¿Cuál es la programación del LumiFestCine 2026 en las bibliotecas públicas de Bogotá?

La programación de LumiFestCine 2026 distribuye funciones gratuitas en cinco bibliotecas públicas de la Red Distrital BibloRed: Gabriel García Márquez – El Tunal, El Parque, Las Ferias, Julio Mario Santo Domingo y Usaquén – Servitá. Se ofrecerán actividades para públicos infantil, juvenil, adulto y familiar en horarios específicos a lo largo del 9 al 12 de septiembre, presentando cortometrajes y series que abordan valores y temas contemporáneos relevantes.

¿Qué características tienen las películas y actividades del LumiFestCine 2026 para infancia y adolescencia?

Las películas y actividades proyectadas en el festival están destinadas principalmente a niñas, niños y adolescentes, pero incluyen también programación para familias y adultos. Se trata de obras internacionales y nacionales seleccionadas que exploran temáticas como la amistad, la identidad, la memoria colectiva, el trabajo en equipo, el bienestar y el cuidado del medioambiente, a través de la animación, la ficción y formatos seriados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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