Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.
En septiembre, la ciudad de Bogotá se prepara para recibir la edición número 17 del LumiFestCine 2026 - Festival de Cine: Infancia y Adolescencia, un evento que ha consolidado su espacio como referente en la programación cultural destinada a niños, adolescentes y familias. Según información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas BibloRed, el festival se desarrollará del 9 al 12 de septiembre, con entrada gratuita hasta completar el aforo en distintos escenarios de la ciudad.
Uno de los aspectos más destacados este año es la participación activa de las bibliotecas públicas de BibloRed: Gabriel García Márquez – El Tunal, El Parque, Las Ferias, Julio Mario Santo Domingo y Usaquén – Servitá. Allí, se llevarán a cabo funciones orientadas a públicos de distintas edades, con un enfoque en el diálogo entre generaciones. De acuerdo con Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas, la intención es que "cada función sea una oportunidad para despertar la imaginación, fortalecer el pensamiento crítico y propiciar conversaciones entre generaciones. BibloRed reafirma a las bibliotecas como espacios vivos para el acceso a la cultura, la formación de públicos y el encuentro ciudadano".
El LumiFestCine ofrece una programación gratuita de alcance nacional e internacional, la cual podrá disfrutarse en escenarios de nueve localidades. Habrá un total de 89 producciones y más de 130 actividades, entre exhibiciones, espacios de circulación y encuentros académicos. Dentro de las proyecciones destaca la selección de más de 30 títulos procedentes de Colombia, España, Eslovenia, República Dominicana, México, Chile, Brasil y Venezuela. Estas producciones incluyen cortometrajes de animación, ficción y series, abordando temas relevantes como la amistad, la identidad, la memoria, el trabajo en equipo, el bienestar y el cuidado del medioambiente.
La agenda detalla actividades específicas: por ejemplo, el miércoles 9 de septiembre se llevará a cabo una función para público infantil en la Biblioteca Pública El Parque, mientras que el jueves 10 será el turno de los jóvenes y adultos en la Biblioteca Las Ferias. El sábado 12, tanto la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo como la Biblioteca Usaquén - Servitá invitan al público general a sus funciones matutinas. Así, el festival refuerza la idea de que las bibliotecas y escenarios culturales son espacios donde los libros y el cine dialogan, promoviendo la diversidad y el pensamiento crítico.
De acuerdo con la programación oficial, tanto la Cinemateca de Bogotá como otros espacios de la capital abrirán sus puertas a familias y asistentes interesados en historias que celebran la diversidad cultural, la imaginación y el compromiso ambiental, consolidando a la ciudad como un epicentro cultural abierto y accesible.
¿Cuál es la programación del LumiFestCine 2026 en las bibliotecas públicas de Bogotá?
La programación de LumiFestCine 2026 distribuye funciones gratuitas en cinco bibliotecas públicas de la Red Distrital BibloRed: Gabriel García Márquez – El Tunal, El Parque, Las Ferias, Julio Mario Santo Domingo y Usaquén – Servitá. Se ofrecerán actividades para públicos infantil, juvenil, adulto y familiar en horarios específicos a lo largo del 9 al 12 de septiembre, presentando cortometrajes y series que abordan valores y temas contemporáneos relevantes.
¿Qué características tienen las películas y actividades del LumiFestCine 2026 para infancia y adolescencia?
Las películas y actividades proyectadas en el festival están destinadas principalmente a niñas, niños y adolescentes, pero incluyen también programación para familias y adultos. Se trata de obras internacionales y nacionales seleccionadas que exploran temáticas como la amistad, la identidad, la memoria colectiva, el trabajo en equipo, el bienestar y el cuidado del medioambiente, a través de la animación, la ficción y formatos seriados.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO