José Miel, cantante y actor que hizo parte de la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, causó preocupación entre sus seguidores luego de reaparecer en redes sociales con una particular imagen desde una clínica.

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El artista publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a más de 160.000 seguidores, un video y una fotografía en los que se le observa utilizando una bata hospitalaria, en silla de ruedas y con la cabeza completamente rapada.

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La publicación llamó rápidamente la atención de sus admiradores, especialmente porque José Miel no entregó detalles sobre las razones por las que se encontraba en el centro médico. Junto al contenido, el artista escribió un breve mensaje que aumentó las preguntas entre sus seguidores:

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“Gracias Dios. Gracias a la vida. Gracias Ángel”.

Sin embargo, hasta el momento, José Miel no ha confirmado que atraviese algún problema de salud ni ha explicado el motivo de su permanencia en la clínica.

Por ello, cualquier interpretación sobre su estado sería prematura. Sus seguidores han optado principalmente por expresarle cariño y esperar a que sea el propio artista quien entregue información sobre lo ocurrido.

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La particular apariencia del cantante también causó comentarios entre sus amigos y colegas del mundo del entretenimiento. Una de las primeras en reaccionar fue la actriz Zulma Rey, quien incluso planteó la posibilidad de que el cambio de imagen estuviera relacionado con algún proyecto artístico.

“¿Amor mío, es un personaje nuevo? ¡¡Estás bien!! Te amamos”, escribió la actriz.

El comentario refleja una de las posibilidades que algunos de sus seguidores han planteado ante la ausencia de explicaciones: que su transformación física pueda estar relacionada con un nuevo papel o proyecto actoral.

Otra de las figuras que reaccionó a la publicación fue la actriz Lorena Meritano, quien le dejó un mensaje de solidaridad al cantante: “Mucho amor”.

Meritano ha hablado públicamente en diferentes oportunidades sobre su propia experiencia enfrentando el cáncer, por lo que su comentario también llamó la atención de los seguidores de José Miel. No obstante, no existe información confirmada que permita relacionar la aparición del artista en la clínica con una enfermedad específica.

José Miel llevaba varias semanas alejado de las redes

La preocupación también estaría relacionada con el tiempo que el artista llevaba sin realizar publicaciones en sus redes sociales.

De acuerdo con sus publicaciones de Instagram, José Miel habría estado varias semanas alejado de esta plataforma, pues su contenido anterior se remontaba a mediados de julio. En algunas de esas publicaciones había expresado su deseo de regresar pronto a los escenarios, además de referirse a momentos de ansiedad relacionados con su regreso a la actividad artística.

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Ahora, su inesperada reaparición desde una clínica volvió a poner a sus seguidores pendientes de sus redes sociales.

Por el momento, no se conocen detalles oficiales sobre lo que le ocurrió, su estado de salud o las razones por las que apareció en silla de ruedas y con la cabeza rapada. Sus seguidores esperan que el propio José Miel entregue próximamente una explicación.

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