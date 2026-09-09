Por: Portal Bogotá

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Entre el 24 y el 27 de septiembre de 2026 se vivirá la segunda edición del Tingua Fest, un evento que invita a habitantes y visitantes de Bogotá a redescubrir la biodiversidad de la ciudad por medio de la fotografía y la observación de aves. De acuerdo con la plataforma informativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, este festival será un punto de encuentro para quienes buscan conectar con la naturaleza en el Distrito Capital y aprender sobre el cuidado de los ecosistemas locales.

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El programa de este año propone actividades en cinco lugares emblemáticos de Bogotá: los humedales Santa María del Lago, Tibabuyes y Jaboque, el parque La Florida y el propio río Bogotá. Estas zonas, vitales para la conservación de la fauna y la flora capitalina, servirán como escenarios principales para rutas de avistamiento de aves, talleres de fotografía, sesiones educativas y una jornada académica al cierre del evento. Todo esto se organiza con el apoyo de entidades distritales, especialmente de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), según lo indicado en el informe oficial.

El Tingua Fest es totalmente abierto, aunque requiere inscripción previa a través de un formulario en línea. Entre las especies protagonistas de esta edición está la tingua azul, cuyo nombre científico es Porphyrio martinica. Se trata de una ave de plumaje característico que mide alrededor de 33 centímetros, con pico de tonos rojo y amarillo, frente azul clara y largas patas amarillas. Esta especie frecuenta ecosistemas acuáticos como humedales y parques urbanos, donde la vegetación flotante o emergente le permite alimentarse y reproducirse.

La tingua azul es un ave reservada y de hábitos normalmente nocturnos, aunque también puede observarse en las primeras horas del día. En época reproductiva, muestra notorio comportamiento territorial y agresivo con el objetivo de proteger sus nidos y crías. Además, juega un papel ecológico fundamental: dispersa semillas y regula las poblaciones de pequeños invertebrados al alimentarse de plantas, insectos, caracoles, lombrices y ocasionalmente huevos de otras especies. De acuerdo con registros de la Secretaría Distrital de Ambiente, esta ave está presente en cada uno de los humedales reconocidos del Distrito, lo que evidencia tanto su adaptabilidad como la importancia de estos hábitats en Bogotá.

Las actividades del Tingua Fest se convierten en una oportunidad para reconocer el valor de la fauna capitalina y fomentar el cuidado de los ecosistemas urbanos, un compromiso que involucra a ciudadanía y autoridades por igual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Tingua Fest en Bogotá para observar aves?

El Tingua Fest, según información de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, ofrece recorridos guiados de avistamiento de aves, talleres de fotografía, actividades educativas y una jornada académica de cierre. Estas actividades se desarrollan en humedales y parques seleccionados de Bogotá, permitiendo a los asistentes explorar la biodiversidad local y aprender sobre la protección de estos entornos.

¿Por qué es importante la tingua azul para los ecosistemas de Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, la tingua azul (Porphyrio martinica) cumple funciones esenciales, como la dispersión de semillas y el control de especies invertebradas. Su presencia en prácticamente todos los humedales distritales subraya la relevancia de la conservación de estos ecosistemas para la fauna nativa y el equilibrio ecológico de la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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