Por: Noticiero 90 minutos

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La emergencia generada por el fuerte sismo registrado el pasado 10 de agosto en el Valle del Cauca llevó a que el sector privado desplegara una respuesta coordinada, sumando esfuerzos de empresas vallecaucanas que resolvieron destinar cuantiosos recursos para respaldar a las comunidades más perjudicadas y participar en la recuperación de la región. De acuerdo con información consolidada por ProPacífico, organizaciones empresariales anunciaron aportes que sobrepasan los $130.000 millones, recursos dirigidos principalmente a Cali, norte del Valle y Buenaventura, zonas con significativa afectación tras el evento natural.

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Los recursos aportados no solo buscan cubrir las necesidades urgentes derivadas de la emergencia, sino que también financian procesos de reconstrucción en el mediano y largo plazo, con proyecciones a respaldar acciones durante los próximos cuatro años. Las empresas Sidoc y Harinera del Valle figuran entre los principales benefactores, cada una con $20.000 millones, mientras que Fanalca, Celsia, Manuelita, Colombina, Carvajal y Organización De Lima suman aportes de $10.000 millones por empresa. Además, otras firmas como Jaramillo Mora Constructora, Grupo Coomeva, Supertiendas Cañaveral, Coéxito, Finesa, Edo Laboratorios, Cartones América y Banco W han destinado recursos que buscan potenciar la resiliencia regional y apoyar tanto la atención inmediata como la recuperación estructural.

Más allá de las donaciones monetarias, la tragedia dejó expuesta la fragilidad del tejido productivo local. Según datos de la Cámara de Comercio de Cali, junto con Confecámaras y autoridades territoriales, a través de la Línea de Afectación Empresarial se consolidaron 45.074 registros empresariales en el país afectados por el sismo, y de ellos, 16.132 corresponden al Valle del Cauca. El diagnóstico resultante reflejó que el 94 % de las empresas vallecaucanas sufrió algún tipo de afectación, con el 63 % en condición grave o crítica; adicionalmente, el 28 % manifestó estar completamente fuera de operación, pero al sumar las que solo funcionan parcialmente, el porcentaje asciende al 70 %.

El impacto fue especialmente severo en micro y pequeñas empresas, que representan el 98 % de las unidades productivas afectadas. Sectores como el comercio, alojamiento, gastronomía, turismo e industria concentraron gran parte de los daños materiales, destacando pérdidas en infraestructura, equipos e inventarios. Ante estas circunstancias, las prioridades empresariales son capital de trabajo, reparación de instalaciones y recuperación de clientela, y el 61 % de los empresarios solicita capital semilla o apoyos no reembolsables, mientras solo un 15 % recurre a opciones de crédito.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau, subrayó que la Línea de Afectación Empresarial permitió un diagnóstico sin precedentes en emergencias de esta magnitud, facilitando la identificación de las verdaderas necesidades del empresariado para su recuperación y continuidad en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de apoyos están brindando las empresas tras el sismo en el Valle del Cauca?

Las empresas están contribuyendo tanto con recursos económicos para la atención inmediata y la reconstrucción, como con acompañamiento profesional y capital de trabajo. De acuerdo con ProPacífico, los montos superan los $130.000 millones, y los apoyos también incluyen la reparación de infraestructura, apoyo a micro y pequeñas empresas y recuperación de inventarios.

¿Qué es la Línea de Afectación Empresarial implementada en el Valle del Cauca?

La Línea de Afectación Empresarial es un mecanismo coordinado por la Cámara de Comercio de Cali y Confecámaras que permitió registrar e identificar el impacto del sismo en las empresas del Valle del Cauca. Su objetivo principal fue consolidar información sobre el nivel de afectación y las necesidades prioritarias de las unidades productivas, facilitando una respuesta más focalizada en la recuperación empresarial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.