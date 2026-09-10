Cerca de 7 millones de personas naturales en Colombia deben presentar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025.

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Para evitar sanciones, es fundamental revisar si se cumplen los topes establecidos, verificar la información reportada a la Dian y presentar la declaración dentro de las fechas asignadas.

Para 2025, están obligadas a declarar las personas con patrimonio bruto igual o superior a $224,1 millones, ingresos brutos desde $69,7 millones o consumos con tarjeta de crédito, compras, consignaciones, depósitos o inversiones que hayan alcanzado ese mismo monto.

También deben declarar quienes eran responsables del IVA al cierre del año.

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Superar estos topes no significa necesariamente que exista un impuesto por pagar, pues el resultado depende de los ingresos gravables, deducciones y otros factores.

Uno de los principales riesgos es confiar ciegamente en la declaración sugerida por la Dian. Se recomienda comparar sus datos con certificados de ingresos, extractos bancarios y documentos que respalden las deducciones.

Presentar la declaración tarde genera una sanción del 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de retraso, con una sanción mínima de $523.740 en 2026. Si existe un saldo pendiente, presentar a tiempo evita la sanción por extemporaneidad, aunque continuarán generándose intereses.

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