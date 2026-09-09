Por: VALORA ANALITIK

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El mercado cambiario local inicia la sesión de este miércoles con un sesgo bajista moderado. Tras haber cerrado en $3.111,65, el dólar abrió la jornada en $3.100, registrando una variación inicial del -0,37 %.

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La divisa se mueve en una zona clave donde los operadores vigilan de cerca la aparición de nuevos flujos compradores o una extensión de la presión vendedora, aunque por ahora está dentro de los parámetros estipulados por los modelos tácticos.

JP Tactical Trading señaló que la reacción del mercado sobre estos niveles será determinante: si emergen compradores con fuerza suficiente, se buscaría una reacción técnica; de lo contrario, la presión vendedora podría acercar al cruce a los niveles óptimos de acumulación previstos.

(Vea también: Gobierno De la Espriella anunció decisión con dólar en Colombia y puso sobre la mesa causas de caída)

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Brent supera la barrera de los US$100 por barril

Los precios internacionales de la energía registran un fuerte repunte y vuelven a acaparar la atención global. El WTI sube un 2,10 % hasta los US$94,98 por barril y el Brent salta un 2,52% hasta los US$100,39 por barril.

Este hito —superando la marca de los US$100 por primera vez desde julio— responde a la persistente escalada de tensiones militares entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico, lo que mantiene encendidas las alarmas sobre posibles interrupciones prolongadas en el suministro a través del Estrecho de Ormuz.

Foco macroeconómico y fiscal en Colombia

La deuda externa de Colombia se redujo al 48,6 % del PIB al cierre de junio de 2026, ubicándose por debajo del umbral del 50 % por primera vez desde marzo de 2020 (una caída de 2 puntos porcentuales frente al mes previo). Aunque el saldo nominal en dólares se situó en US$247.908 millones, la mejora se vio apalancada por el sector público, que bajó de US$960 millones a US$757 millones.

En el plano político, el Gobierno presentará esta tarde su agenda legislativa en la Secretaría del Senado, un espacio en el que se esperan anuncios clave de los ministros de gabinete.

Ante la ausencia de publicaciones macroeconómicas de peso en Estados Unidos para la jornada de hoy, los mercados mantienen la mirada fija en el comportamiento de los commodities, los rendimientos de los bonos del Tesoro y la antesala de los próximos datos de inflación que perfilarán la decisión de la FED.

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