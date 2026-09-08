El Grupo Nutresa anunció una reducción de precios en varias referencias de Café Sello Rojo, una de sus marcas de café más tradicionales y consumidas en Colombia.

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La medida comenzará a aplicarse desde septiembre y busca trasladar a los consumidores parte del beneficio generado por la disminución en los costos de la materia prima.

La compañía explicó que la reducción no será igual para todos los productos, ya que dependerá del gramaje y la presentación de cada referencia. Algunas variedades del portafolio tendrán descuentos de hasta 17 %, lo que representará un alivio para los consumidores que compran habitualmente este producto.

Según Grupo Nutresa, Café Sello Rojo tiene una fuerte presencia en el mercado colombiano. La empresa calcula que diariamente se consumen cerca de 15 millones de tazas de esta marca en el país, tanto en hogares como en lugares de trabajo, estudio y otros espacios.

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Francisco Eladio Gómez Zapata, presidente del Negocio de Café y Bebidas de Grupo Nutresa, señaló que la decisión está relacionada con la evolución favorable de los costos asociados a la materia prima.

De esta manera, la empresa decidió compartir con los consumidores una parte de ese beneficio.

El ajuste aplicará únicamente a determinadas referencias y presentaciones, por lo que los consumidores deberán revisar los nuevos precios según el producto que adquieran.

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