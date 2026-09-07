La industria de centros comerciales de América Latina puso su lupa en el cono sur tras conocerse el resultado del 4to Congreso de Centros Comerciales de Latinoamérica, realizado en Quito, Ecuador. En el evento, la multinacional Parque Arauco se coronó como la compañía más galardonada de la noche al adjudicarse un total de cinco premios en los denominados “Premios CLICC 2026”, organizados por la Cámara Latinoamericana de la Industria de los Centros Comerciales.

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Los reconocimientos abarcaron frentes tan diversos como la arquitectura, la sostenibilidad ambiental, el marketing digital y la innovación tecnológica, destacando iniciativas operadas en países como Perú, Chile y Colombia.

Uno de los puntos más altos para el país se registró en la categoría ESG, donde la compañía se alzó con la medalla de oro gracias a la planta de autogeneración solar en el centro comercial Parque Alegra, ubicado en Colombia. Este proyecto se consolidó como la mayor planta fotovoltaica sobre cubierta instalada en un centro comercial sudamericano, una apuesta clave para reducir las emisiones de CO2 y acelerar la descarbonización del sector. Además, en este mismo rubro, la empresa sumó un bronce con su programa regional “Emprender es Crecer Más”, enfocado en respaldar a pequeñas y medianas empresas mediante capacitaciones, mentorías y espacios comerciales en Chile, Perú y Colombia.

Por el lado de Perú, la división de ese país acaparó varias de las distinciones más importantes. El Master Plan Megaplaza Ica se llevó el oro en la categoría de Arquitectura por su ambiciosa expansión que incorporó un nuevo boulevard al aire libre con espacios comerciales, gastronómicos y de entretenimiento para la comunidad. Asimismo, la creativa campaña “Escuadrón Mágico de Navidad”, que combinó experiencias interactivas, inteligencia artificial y saludos personalizados de Papá Noel, conquistó el oro en la categoría de Marketing. El cuadro de honor peruano se cerró con una plata en Tecnología e Innovación para el “Proyecto Smart Security Regional”, un sistema de seguridad centralizado basado en analítica de video con inteligencia artificial y monitoreo inteligente.

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Aunque el CEO de la firma, Eduardo Pérez Marchant, celebró los galardones como una validación de su estrategia corporativa orientada al crecimiento, la rentabilidad y la experiencia del cliente, lo cierto es que estos reconocimientos dejan en evidencia cómo los operadores inmobiliarios impulsan la transición hacia la sostenibilidad energética y la seguridad tecnológica en la región. Con más de 1,3 millones de metros cuadrados de superficie arrendable distribuidos en Chile, Perú y Colombia, Parque Arauco ratifica su peso pesado en el sector.

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