En medio de los movimientos de la economía colombiana, una de las más reconocidas cadenas de supermercados a nivel nacional presentó ofertas en el noveno mes del año.

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Makro convierte su aniversario en una oportunidad para acompañar esa nueva manera de comprar. Bajo el concepto ‘Makro Aniversario Dorado’, la compañía celebra más de tres décadas en Colombia con una propuesta que busca que hogares y negocios encuentren alternativas para hacer rendir mejor su presupuesto.

‘Makro también es Mikro’ resume esta evolución. La compañía pasó de estar asociada principalmente con las compras de abastecimiento de grandes negocios a ofrecer también soluciones para las compras cotidianas de las familias, con productos en presentaciones grandes y pequeñas, opciones de compra por unidad o cantidad y una propuesta que combina ahorro, calidad, variedad y flexibilidad.

Entre el 4 y el 10 de septiembre, los clientes encontrarán promociones en algunas de las categorías que hacen parte de las compras habituales de los colombianos.

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En despensa de sus supermercados, por ejemplo, habrá hasta 30 % de descuento en referencias seleccionadas de lentejas y fríjol cargamanto, aceites, granos y arroz; además, el arroz Florhuila x 10 kg tendrá un Súper Precio de $ 33.900 y el aceite de soya Rico Soya x 1 litro un Súper Precio de $7.900, entre otros.

Para quienes buscan completar la compra del hogar, la semana también tendrá descuentos de hasta 50 % en productos de aseo y limpieza, incluyendo referencias seleccionadas de cuidado oral, productos de limpieza especializada y otras categorías.

En alimentos frescos y proteínas, habrá descuentos de hasta 50 % en referencias seleccionadas, además de ofertas en carnes, pollo, pescados, mariscos, frutas y verduras.

La categoría de lácteos y panadería también hace parte de la semana de aniversario, con descuentos en productos como yogurt, quesos, margarinas, panes y otros productos de consumo cotidiano. La lógica detrás de esta selección es sencilla: que el aniversario no se quede en una celebración, sino que se traduzca en beneficios concretos para quienes hacen mercado.

El Aniversario Dorado también mantiene uno de los elementos diferenciales de la propuesta de Makro: el beneficio está dirigido tanto a personas naturales como a quienes compran para sus negocios.

Así, quienes hagan compras iguales o superiores a $ 250.000 podrán registrar el código de aniversario recibido con su factura y participar para ser uno de los ganadores de un año de mercado, por $ 1’000.000 mensuales. La dinámica estará vigente hasta el primero de octubre y el sorteo se hará el 2 de octubre.

Con esta celebración, Makro busca agradecer la confianza construida durante más de tres décadas y continuar acompañando una realidad que ha cambiado: hoy hacer mercado también significa planear, comparar, elegir y buscar que el dinero alcance para lo que realmente importa, sin renunciar a la calidad de los productos.

Porque, en palabras de la compañía, Makro también es Mikro: está tanto en la compra grande del negocio como en la compra cotidiana del hogar.

Las ofertas estarán disponibles del 4 al 10 de septiembre de 2026 o hasta agotar existencias. Aplican términos y condiciones.

Vale la pena recordar que, de acuerdo con el Consumer Insights de Worldpanel by Numerator, en Colombia el gasto por ocasión de compra creció 11,6 %, mientras la frecuencia de visita a los puntos de venta disminuyó 7,1 %, una dinámica que refleja un consumidor que visita menos las tiendas, pero planifica más sus compras y busca sacar mayor provecho de cada visita.

La tendencia también se refleja en las conversaciones de los consumidores. Un análisis realizado en 2026 sobre 873 publicaciones relacionadas con supermercados en Colombia encontró que el ahorro, el costo de vida, las promociones y los precios están entre los asuntos que más concentran la conversación alrededor de las compras de mercado en Colombia.

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