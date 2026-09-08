Por: VALORA ANALITIK

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Si se pone la lupa sobre el costo unitario de la energía o la tarifa final, Electrohuila, Celsia Colombia Tolima, Emevasi (Empresa de Energía del Valle de Sibundoy), Electrocaquetá, Enelar (Empresa de Energía de Arauca), Chec del Grupo EPM y Afinia son las compañías que registraron los costos más altos, superiores a $ 973,3 por kilovatio hora. La máxima tarifa por kilovatio hora la tiene Electrohuila con $1.046 a datos de junio de 2026.

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Esta información fue revelada por el académico y profesor de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales, quien señaló que la tarifa final, o en otras palabras, el costo unitario de la energía eléctrica a mitad del año mencionado, según el comercializador, osciló entre $840 por kilovatio hora y $1.046 por kilovatio hora, con brechas de cerca de 25 %.

Es importante señalar que estas tarifas solo corresponden al estrato 4. La razón es que este estrato no recibe subsidios como los estratos 1, 2 y 3, pero tampoco paga contribuciones como el 5 y 6. De tal manera que estas cifras son la base del resto de las tarifas para los otros estratos.

Adicionalmente, aunque la generación es importante en el peso de la tarifa, si se miran los otros componentes, tales como: distribución, comercialización, pérdidas, restricciones y transmisión, alcanzan a pesar cerca de 65 %.

De otro lado, se indicó que el costo unitario a los usuarios regulados, que están definidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), suma seis componentes, entre ellos están la generación, con un peso de 30 %; luego sigue la transmisión, con 7 %; distribución, 40 %; comercialización, 13 %; pérdidas, 7 %, y restricciones, 3 %.

Si bien las empresas comercializadoras como Electrohuila, Celsia Colombia Tolima y Emevasi fueron las que registraron las cifras más altas, las que presentaron las tarifas más económicas dentro de la tabla fueron Emcali (Empresas Municipales de Cali), con $868,6 por kilovatio hora; EEP Cartago (Empresa de Energía de Pereira), con $857,4 por kilovatio hora, y Air-e, con $840,2 por kilovatio hora.

Cabrales indicó que la generación es el componente que más se comporta de manera homogénea, ya que para la mayoría de las empresas este se sitúa entre $330 por kilovatio hora y $390 por kilovatio hora. Las tarifas más altas solo en generación son las de Dispac (Empresa Distribuidora del Pacífico) con $421,1 por kilovatio hora; EEBP (Empresa de Energía del Bajo Putumayo), con $411,7 por kilovatio hora, y Electrohuila, con el mismo costo de generación.

En cuanto a las pérdidas, Afinia registró los mayores índices con $132,7 por kilovatios hora, la cual la ubica por encima del resto de compañías como Air-e, Celsia Colombia Tolima, Electrohuila, entre otras. Estas pérdidas incluyen tanto las técnicas como las no técnicas, es decir, el hurto de energía. El académico hizo mención de que en este punto hay consistencia en que Air-e y Afinia sean las que presenten las mayores pérdidas por los problemas históricos en el Caribe colombiano.

Según lo manifestó Cabrales, todas estas cifras confirman que las tarifas de la energía eléctrica en el país no se reducen ni al comportamiento de los precios de bolsa ni a los costos de generación, sino que la distribución, las pérdidas y la comercialización son determinantes en el costo unitario o tarifa final. A eso también se suman otros cargos, como el alumbrado público.

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