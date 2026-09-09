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El fuerte terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto dejó un panorama complejo para los emprendedores del Valle del Cauca. Según datos presentados, se reportan 15.645 unidades de negocio con algún tipo de afectación en los 42 municipios que conforman el departamento, registrando pérdidas económicas que ascienden a 313 mil millones de pesos. Ante esta situación, la Gobernación del Valle, en conjunto con el Gobierno nacional, ha diseñado un grupo de estrategias enfocadas en apoyar la reactivación del sector empresarial, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas (pymes) que resultaron perjudicadas por el sismo.

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El paquete de medidas priorizará la atención a 1.800 unidades productivas, especialmente en los municipios de Buenaventura, Sevilla, La Unión, Zarzal, Roldanillo y Cartago. Para ellas, se dispuso la entrega de créditos condonables e insumos, permitiendo opciones de financiación de hasta 5 millones de pesos por unidad. Así lo confirmaron las fuentes oficiales.

Dentro de las estrategias anunciadas, se destaca la creación de una bolsa de créditos en alianza con Bancóldex (Banco de Comercio Exterior), que facilitará el acceso a préstamos con tasas de cero interés o tasas planas al IBR (Indicador Bancario de Referencia) flat, lo que significa que estas tasas no presentan incrementos adicionales. Giovanny Ramírez Cabrera, gerente de Infivalle, señaló que “dentro de las estrategias que está llevando a cabo la Gobernación del Valle del Cauca, articuladas con el Gobierno nacional, se aprobaron recursos por 5.250 millones de pesos, que son recursos que la Gobernación pone por intermedio de Infivalle y Fonder Valle, para los emprendedores”.

Otra herramienta de apoyo será a través de créditos condonables vía el programa ValleINN+, un fondo financiero creado para que los emprendedores tengan acceso a la financiación necesaria. Según detalló el mismo funcionario, la Gobernación y el Gobierno nacional, por mediación de iNNpulsa (entidad nacional de apoyo al emprendimiento), destinarán 9.280 millones de pesos, en donde la mitad será aportada por el departamento y la otra mitad por la Nación. Estas iniciativas permitirán no solo la entrega de insumos para la recuperación, sino también la posibilidad de que estos créditos sean finalmente condonados para los beneficiarios.

En total, la Gobernación del Valle planea invertir más de 40 mil millones de pesos en las diferentes líneas de apoyo, con el objetivo de acelerar la reactivación de las pymes afectadas, ofreciendo rutas de financiación y acompañamiento para quienes deben reconstruir y reabrir sus negocios tras el fuerte impacto del terremoto.

¿En qué consisten los créditos condonables para pymes afectadas por el terremoto en el Valle?

Los créditos condonables son líneas de financiamiento que permiten a los emprendedores solicitar recursos para reconstrucción o reactivación y, en ciertos casos, no tienen la obligación de ser reembolsados si cumplen con los requisitos establecidos. De acuerdo con información de Infivalle y el programa ValleINN+, estos créditos buscan aliviar la carga financiera de las pymes afectadas, priorizando municipios específicos y fomentando su recuperación.

¿Cómo acceder a los programas de apoyo para emprendedores afectados por el sismo en el Valle?

Para acceder a estos apoyos, las unidades productivas ubicadas en municipios priorizados como Buenaventura, Sevilla, La Unión, Zarzal, Roldanillo y Cartago deben estar registradas entre las afectadas e iniciar el proceso ante las entidades responsables, como Infivalle y ValleINN+. Los interesados pueden consultar los requisitos y pasos a través de los canales oficiales establecidos por la Gobernación del Valle y sus programas aliados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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