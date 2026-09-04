Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia extendió su racha bajista por tercera jornada consecutiva y finalizó la semana consolidando una fuerte apreciación del peso en el mercado.

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La divisa estadounidense cerró este viernes en $3.127, lo que significó un retroceso de $15,65 (-0,50 %) frente al dato del jueves ($3.142,65), acumulando una caída semanal de más de $88.

La sesión abrió en $3.150, nivel que marcó el techo máximo intradiario. No obstante, la continua presión de oferta llevó el tipo de cambio a romper la barrera de los $3.130 e ingresar a la zona de $3.109 en su punto más bajo.

(Vea también: Dólar en Colombia empezó septiembre con otra subida: dicen cómo influyó el Presupuesto 2027)

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Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech Global66, destacó que los mercados globales operaron atentos a dos catalizadores clave: los datos de inflación en EE. UU. (IPP e IPC) y la evolución del conflicto geopolítico en el Medio Oriente como determinante del apetito por riesgo en emergentes.

En tanto, el Índice DXY (dólar global) anotó un leve avance intradiario del 0,24 % hasta las 99,15 unidades, moderado por mayores apuestas de recortes de tasas ante datos débiles de empleo y la expectativa sobre las cifras de inflación que se publicarán antes de la reunión de la FED del 16 de septiembre.

Brent cierra con un salto semanal del 8 %

Pese a las presiones de riesgo fiscal, la divisa colombiana se vio fuertemente respaldada por el comportamiento del mercado petrolero internacional, que culminó su mejor desempeño semanal desde el pasado mes de julio.

El petróleo Brent cotizó en US$95,65 por barril (+0,14 % en la sesión), cerrando una semana estelar con un avance acumulado cercano al 8 %. La referencia WTI ajustó una leve variación diaria del -0,48 % a US$90,86 por barril, acumulando un repunte semanal próximo al 9 %.

Las cotizaciones del crudo permanecieron encendidas debido al fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz y las amenazas a infraestructura energética en la región.

CARF alerta sobre un hueco fiscal de $12,5 billones

En el frente macroeconómico interno, la atención se centró en las advertencias pronunciadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) durante el Congreso Nacional de Exportadores de Analdex respecto al estado real de las finanzas públicas colombianas.

Mientras el Ministerio de Hacienda proyecta un déficit fiscal total del 7,2 % del PIB ($143,9 billones) para 2026, el escenario central del CARF calcula que el desbalance escalará al 7,8 % del PIB ($156,5 billones). Esta diferencia de 0,6 puntos porcentuales representa un desvío adicional de $12,5 billones.

El organismo prevé un balance primario del 3,9 % del PIB (frente al 3,3 % del Gobierno), y advirtió que la deuda neta alcanzará un 67,3 % del PIB en 2027 (frente al 66,2 % oficial). El presidente del organismo, Juan Carlos Ramírez, alertó que, sin un ajuste estructural claro, la deuda del Gobierno Central podría desbordarse hacia el límite legal de la Regla Fiscal del 71 % del PIB, presionado además por los costos imprevistos de la emergencia económica tras el sismo del pasado 10 de agosto.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,50 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

(Lea también: Dólar en Colombia sigue volando y cerró agosto con nueva subida que lo deja encima de $ 3.200)

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,138 % desde los 12,164 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,350 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,443 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,.362 %; la jornada anterior en 12,441 %.

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