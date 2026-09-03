Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense se ha consolidado como una de las monedas con mayor influencia en la economía de Colombia. Aunque el peso colombiano es la moneda oficial, una buena parte de las actividades centrales para el país, como el comercio internacional, la inversión extranjera y las transacciones financieras, dependen del comportamiento que tenga el dólar. Por esta razón, incluso pequeñas variaciones en su cotización generan efectos inmediatos y tangibles tanto para las empresas como para los ciudadanos y, en general, para las finanzas nacionales.

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Colombia mantiene una economía fuertemente ligada a las exportaciones de productos como petróleo, café, flores, banano y carbón, los cuales suelen negociarse en dólares en los mercados globales, según la información del medio 90 Minutos. Cuando la moneda estadounidense sube en comparación con el peso colombiano, los exportadores nacionales reciben más pesos por cada dólar que ingresa al país. Sin embargo, esta ventaja para los exportadores implica un efecto opuesto para aquellos sectores que se dedican a las importaciones. Productos como maquinaria, equipos tecnológicos, vehículos, medicamentos e insumos industriales que se adquieren en el exterior se pagan en dólares, por lo que el alza en la divisa termina encareciendo estos bienes en el mercado nacional.

Este fenómeno incide directamente en la vida de los ciudadanos colombianos. El precio del dólar afecta la inflación, especialmente en aquellos productos importados. Empresas que deben pagar más por insumos extranjeros a menudo trasladan esa alza a los consumidores, incrementando los precios de artículos como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos e incluso ciertos alimentos dependientes de componentes importados. Además, los viajes internacionales resultan más costosos para los colombianos cuando la tasa de cambio se incrementa.

En cuanto a la percepción de la economía, el valor del dólar es un termómetro que observan de cerca tanto inversionistas nacionales como extranjeros. Una tasa de cambio estable genera confianza sobre el estado de la economía, mientras que fluctuaciones bruscas pueden alimentar la incertidumbre. Para hoy viernes, el valor de la moneda norteamericana se ubica en 3.140,55 pesos colombianos, según el reporte de 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la subida del dólar a los productos importados en Colombia?

Cuando el dólar sube frente al peso colombiano, los productos importados se vuelven más costosos. Esto se debe a que muchos de esos bienes —como maquinaria, tecnología y medicamentos— requieren pagos en dólares, por lo que su precio en pesos aumenta; en consecuencia, empresas y consumidores finales terminan asumiendo esos incrementos.

¿Por qué el precio del dólar es tan relevante para la economía colombiana?

El precio del dólar es clave para Colombia porque sirve como referencia en una amplia gama de operaciones económicas, desde exportaciones e importaciones hasta la inversión extranjera. Variaciones en su valor pueden beneficiar a los exportadores, pero también encarecen productos importados y afectan la inflación, impactando de manera directa a empresas y ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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