Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha sido durante décadas una de las entidades fundamentales en la protección y garantía de los derechos de la infancia en Colombia. Su relevancia trasciende por su capacidad de influir en la manera como la sociedad nombra y reconoce a las niñas. Esta reflexión parte de una pregunta central: ¿cuál ha sido el avance al aprender a visibilizar específicamente a las niñas en el lenguaje cotidiano y en las políticas públicas?

Sigue a PULZO en Discover

Durante siglos, la costumbre fue utilizar el género masculino como un estándar universal en el idioma y las instituciones, bajo la idea de que términos como “los ciudadanos”, “los colombianos” o “los niños” incluían de forma tácita a las mujeres. Sin embargo, estar incluidas en la gramática no implicaba necesariamente reconocimiento ni en las políticas, ni en los datos, ni en la vida real. Este patrón de invisibilidad no se limitó solo al lenguaje. En la historia de la medicina, por ejemplo, los fármacos y dosis se diseñaron basados en cuerpos masculinos, lo que más adelante demostró graves diferencias en la efectividad y riesgos para las mujeres. Lo mismo ocurrió con los cinturones de seguridad de los automóviles, concebidos con modelos masculinos, incrementando la vulnerabilidad de las mujeres en accidentes de tránsito.

Nombrar y diferenciar no es un mero formalismo: implica decisiones que afectan directamente la vida de las personas. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, resalta que niñas y adolescentes enfrentan desafíos específicos por la combinación de su género y su edad. En Colombia, 7 de cada 10 víctimas de violencia sexual entre 0 y 17 años son niñas, y el 23,4 % de las mujeres colombianas entre 20 y 24 años estuvieron casadas o en unión antes de los 18 años, según datos de UNICEF y ONU Mujeres. Estos datos exigen que las políticas públicas reconozcan y actúen sobre las diferencias que viven las niñas, ya que no se trata de un capricho estadístico, sino de una necesidad urgente para orientar los recursos y acciones hacia donde se requieren realmente.

Las desigualdades de género empiezan desde la niñez, cuando las niñas asumen expectativas, comportamientos y limitaciones que condicionan sus sueños y su papel en la sociedad. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing enfatizan que proteger la infancia y buscar igualdad de género son retos que avanzan de la mano. Recordar el valor de diferenciar y nombrar explícitamente a las niñas no es restar derechos a los niños, es garantizar los derechos de toda la niñez sin invisibilizar a quienes han sido históricamente no reconocidas.

¿Por qué es importante nombrar y diferenciar a las niñas en las políticas públicas en Colombia?

Nombrar explícitamente a las niñas en las políticas y el lenguaje permite identificar y atender las necesidades particulares que ellas enfrentan, como lo han demostrado UNICEF y ONU Mujeres con sus datos. Esta diferenciación asegura que los recursos, estrategias y acciones lleguen donde más se necesitan, y es fundamental para superar las brechas de género que inician desde la infancia.

¿Cuáles son las principales desigualdades que enfrentan las niñas en Colombia según UNICEF?

De acuerdo con UNICEF, las niñas en Colombia sufren una mayor proporción de violencia sexual —7 de cada 10 víctimas menores de edad son niñas— y una alta tasa de matrimonios o uniones tempranas, con el 23,4 % de mujeres jóvenes casadas o unidas antes de los 18 años. Reconocer estas problemáticas es clave para diseñar políticas efectivas que respondan a la realidad de las niñas en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.