Por: El Espectador

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Mauricio Gaona fue oficialmente nombrado como embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), hecho confirmado por el vicepresidente José Manuel Restrepo. De acuerdo con el propio Restrepo, esta decisión representa un avance en el enfoque de política exterior del gobierno presidido por Abelardo De la Espriella, ya que busca una participación más activa en escenarios multilaterales, priorizando el liderazgo y la defensa de los intereses nacionales. Restrepo destacó que la experiencia y el conocimiento de Gaona serán determinantes para representar a Colombia tanto en el Consejo de Seguridad como en la próxima Asamblea General de la ONU.

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La llegada de Gaona tiene lugar en un contexto que el propio embajador considera “histórico” para Colombia, pues el país vuelve a tener un asiento en el Consejo de Seguridad, órgano responsable de velar por la paz y seguridad internacionales dentro de la estructura de las Naciones Unidas. Gaona afirmó que ahora Colombia no solo hará presencia, sino que incluso volverá a liderar como presidente de ese consejo, consolidando así un rol protagónico en la agenda global.

En cuanto a las prioridades diplomáticas, la administración del presidente De la Espriella establecerá una agenda centrada en temas considerados fundamentales para el desarrollo global. Restrepo mencionó especialmente discusiones sobre tecnologías emergentes, como inteligencia artificial y computación cuántica, elementos clave para lo que denominó “la cuarta revolución industrial”. Gaona complementó señalando que la participación de Colombia en las discusiones de la Organización de Naciones Unidas estará marcada por dinamismo y busca lograr consensos internacionales favorables al país.

Sobre el perfil de Mauricio Gaona, fuentes oficiales lo describen como un jurista, académico, escritor y analista internacional con especialización en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Democracia. Gaona, hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz, desarrolló su carrera profesional en varias jurisdicciones internacionales, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Colombia. Cuenta con un doctorado en Derecho con énfasis en Derechos Humanos, una maestría en Derecho Internacional y un máster en Derecho de la Unión Europea. Su designación responde, según el equipo del presidente, a la necesidad de consolidar consensos internacionales y redefinir la visión global de Colombia. Asimismo, busca fortalecer la democracia en América Latina y establecer alianzas estratégicas para el avance económico y la seguridad nacional.

¿Qué funciones tendrá Mauricio Gaona como embajador ante la ONU?

Mauricio Gaona ejercerá como representante de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, participando activamente en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Sus funciones estarán orientadas a defender los intereses nacionales, influir en debates sobre tecnologías emergentes y buscar consensos internacionales que contribuyan a fortalecer la imagen y el liderazgo del país en escenarios globales.

¿Cuál es la importancia del Consejo de Seguridad de la ONU para Colombia?

La presencia de Colombia en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas es significativa porque da al país la oportunidad de participar en la toma de decisiones relevantes sobre la paz y la seguridad internacionales. Además, permite que Colombia aporte su perspectiva en la discusión de temas centrales para la humanidad, lo que refuerza su protagonismo y liderazgo en el escenario mundial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.