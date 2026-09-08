Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El dólar en Colombia inició la sesión de este 8 de septiembre en $3.110, es decir, $11 menos frente al cierre del lunes 7 de septiembre. Por el momento, la moneda estadounidense registra un valor mínimo de $3.107, mientras que el máximo llega a $3.112.

Sigue a PULZO en Discover

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia se ubica en $3.109, es decir, $17 menos frente a la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

Un análisis de Global66 muestra que el comportamiento del dólar esta semana estará condicionado por la inflación, que cobra protagonismo tanto en el ámbito local como en el global.

(Vea también: Dólar volvió a dar respiro a quienes lo compran en Colombia y los alegró con nuevo precio)

Lee También

Lo otro que mueve al dólar en Colombia

La noche de este lunes, el DANE reveló que, en Colombia, la inflación anual a agosto se aceleró hasta el 6,24 %, por encima de las expectativas de los analistas locales. Esto vuelve a generar incertidumbre sobre el nivel máximo que podrían alcanzar los precios.

Por otro lado, el IPC de EE. UU., que se conocerá el viernes, es el evento con mayor capacidad para mover los mercados globales, pues será el último dato antes de la reunión del FOMC del 16 de septiembre.

“El conflicto en Medio Oriente sigue siendo la variable amplificadora: con el petróleo en niveles elevados, cualquier nueva escalada podría reactivar con fuerza las expectativas inflacionarias globales y presionar aún más al dólar al alza”, agrega Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.