Por: VALORA ANALITIK

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Varios pronósticos señalan que los hogares sienten el impacto de la inflación, sobre todo en el precio de los alimentos. El precio del pollo asado en Colombia, por ejemplo, genera preocupación, aunque su costo aumenta por debajo de la inflación general.

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Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, señaló que el sector está registrando una serie de aumentos de precios que, en el corto plazo, se explican por fenómenos de distinta índole.

Además de los costos propios de producción, el precio del pollo asado en Colombia sigue ajustándose por gastos adicionales de los restaurantes, como los aumentos salariales y el valor de los arriendos de los establecimientos comerciales.

Lo que viene para el precio del pollo asado en Colombia

Sin embargo, aclaró que, cuando se habla del pollo como insumo, su precio “no viene subiendo a la velocidad a la que lo compramos todos cada vez que vamos a un asadero por un pollo asado o frito”.

Los costos asociados a la operación de los restaurantes explican buena parte de los nuevos ajustes. Entre los factores que más los afectan se encuentran el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral.

El Banco de la República señala que, de cara al cierre del año, los alimentos seguirán expuestos a presiones asociadas con la variación de los costos internacionales de los insumos y con los fuertes periodos de calor previstos.

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“Dentro del hogar ya somos los reyes del almuerzo y de las demás comidas, pero fuera del hogar es donde tenemos una oportunidad de crecer”, añadió el presidente de Fenavi al referirse a la situación del precio del pollo asado en Colombia.

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