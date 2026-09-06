Por: El Espectador

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La salsa teriyaki es un clásico de la gastronomía asiática reconocido en todo el mundo por su sabor equilibrado y textura brillante. Una receta sencilla para prepararla en casa, de acuerdo con los ingredientes detallados por El Espectador, incluye elementos fácilmente conseguibles y fáciles de mezclar en la cocina cotidiana. Para elaborarla, usted necesita un cuarto de taza de salsa de soya, dos cucharadas de miel, una cucharada de vinagre de arroz o de manzana –preferiblemente suave–, un diente de ajo finamente picado, una cucharadita de jengibre fresco rallado, media taza de agua y una cucharadita de fécula de maíz. Estos insumos, combinados adecuadamente, dan como resultado una salsa con contraste de salado, dulce y un toque ácido que realza los sabores del plato principal.

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El uso de esta salsa, según la preparación explicada por El Espectador, potencia especialmente las carnes blancas como el pollo. Primero, los muslos de pollo se sazonan con sal y pimienta para luego dorarlos en una sartén con aceite, asegurando que se sellen correctamente por todos sus lados. Mientras tanto, se mezclan la salsa de soya, miel, vinagre, ajo, jengibre, agua y fécula de maíz. Una vez el pollo está dorado, se incorpora la salsa resultante, se mezclan todos los ingredientes suavemente y se deja cocinar en fuego medio-bajo, con la olla tapada, por unos veinte minutos. Durante la cocción, es importante voltear el pollo a la mitad del tiempo para que todos los lados absorban el sabor.

Después de ese tiempo, según indica El Espectador, se destapa la olla y se continúa la cocción hasta lograr que la salsa espese y adquiera un brillo particular que debe envolver completamente las piezas de pollo. El plato se presenta caliente, y para quienes buscan un detalle especial, se sugiere finalizar con cebollín picado o semillas de sésamo, lo que aporta frescura y textura.

Este tipo de receta, presentada por El Espectador, no solo es práctica sino que además se adapta fácilmente al hogar, permitiendo experimentar con sabores internacionales sin complicaciones técnicas y con ingredientes accesibles.

¿Cómo se hace la salsa teriyaki casera para pollo?

La salsa teriyaki casera se prepara mezclando salsa de soya, miel, vinagre suave, ajo, jengibre fresco, agua y fécula de maíz. Esta combinación se agrega sobre el pollo dorado y se cocina a fuego medio-bajo hasta que espese, de acuerdo con el paso a paso explicado por El Espectador.

¿Qué función cumple la fécula de maíz en la salsa teriyaki?

La fécula de maíz, cuyos efectos se detallan en la receta citada por El Espectador, sirve para espesar la salsa, logrando una textura brillante y consistente que recubre el pollo de manera uniforme.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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