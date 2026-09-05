Por: El Espectador

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María Ovidia Palechor Anacona y James Edimer Flor, reconocidos líderes sociales del corregimiento La Pedregosa, en Cajibío, Cauca, vieron su historia de amor y compromiso social truncada de manera brutal. El 1 de septiembre, una imagen de ambos abrazados comenzó a circular en redes sociales, pero no como un simple gesto de afecto, sino como anuncio de una tragedia: la pareja, que dedicó su vida a la defensa de su comunidad ante las amenazas de grupos criminales, había sido asesinada en la cocina de su propia casa. De acuerdo con las versiones de vecinos y allegados, los victimarios actuaron en absoluto silencio, pues nadie entre los habitantes de La Pedregosa escuchó los disparos que acabaron con la vida de los líderes. Fueron sus vecinos quienes encontraron los cuerpos, tendidos junto al fogón y los víveres, y en un acto de respeto, los cubrieron con sábanas, quedándose a velar la escena, aunque conscientes de que, con ellos, perdían a sus principales defensores.

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La comunidad, sumida en la consternación, ahora enfrenta una sensación de desolación que se refleja en el pueblo. Según los testimonios recopilados por amigos de las víctimas, tras el crimen reina un silencio que es, en sí mismo, una metáfora del miedo y la violencia que desplazó a la palabra y al ánimo. María Ovidia era reconocida por su voz maternal, mientras que James Flor destacaba por la claridad de sus argumentos y orientación precisa. Ambos se habían convertido en figuras indispensables para enfrentar los embates de la criminalidad creciente en la zona.

Uno de los amigos que más presencia ha tenido en la denuncia de estos asesinatos es Leonardo González Perafán, representante del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). González describe el drama personal al que se enfrenta tras la muerte de sus compañeros: su ritual, cargado de impotencia y dolor, consiste en borrar los contactos de su teléfono una vez se entera del homicidio. Sin embargo, antes de eliminar el número de María Ovidia, decidió escuchar nuevamente las notas de voz que ella enviaba, en un intento de desafiar el silencio y mantener vivo el recuerdo de quienes perdieron la vida defendiendo a los suyos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué asesinaron a María Ovidia Palechor y James Edimer Flor en Cauca?

La información disponible indica que María Ovidia Palechor Anacona y James Edimer Flor fueron asesinados debido a su papel como líderes sociales que defendían a la comunidad frente a amenazas crecientes de grupos criminales en el corregimiento La Pedregosa, en Cajibío, Cauca. Hasta el momento, las versiones recopiladas por amigos y vecinos sugieren que su trabajo en favor de la protección colectiva los puso en la mira de quienes ven la organización comunitaria como un obstáculo para sus intereses ilícitos.

¿Qué impacto tuvo el asesinato de estos líderes sociales en la comunidad de La Pedregosa?

El asesinato de María Ovidia y James Flor dejó una profunda huella de dolor y desamparo entre los habitantes de La Pedregosa. Según amigos y vecinos, después del crimen reina un silencio abrumador, símbolo del miedo y la desesperanza que produce la pérdida de quienes luchaban por la seguridad y el bienestar de todos. La ausencia de sus voces y liderazgo ha generado temor y sensación de orfandad en la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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