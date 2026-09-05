Por: El Espectador

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Uno de los ingredientes más emblemáticos de la cocina de Medio Oriente es el tahini. Conforme a la información provista, el tahini es una pasta elaborada a partir de semillas de sésamo o ajonjolí, con un sabor que tiende a ser amargo y tostado. Su textura densa y cremosa, que recuerda a la mantequilla de maní, lo convierte en un elemento muy versátil en distintas recetas. Esta pasta es indispensable en la preparación del hummus, una crema de garbanzos en la que el tahini se mezcla con ingredientes como aceite de oliva, jugo de limón y páprika, entre otros. Por esta razón, en algunas ocasiones se puede llamar a esta preparación “tahini de garbanzos”, aunque técnicamente se trata de hummus que contiene tahini.

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No obstante, existen ciertas confusiones en distintas regiones acerca de los términos “tahini” y “tajine”. Mientras el primero corresponde a la pasta de sésamo, el segundo hace referencia a un recipiente de barro con tapa cónica, utilizado principalmente en el Magreb, así como a los guisos que se cocinan en dicho utensilio. A pesar de que ambos nombres suenan similares, sus usos y significados son completamente distintos. En este contexto, la receta descrita centra la atención en el tahini, empleado aquí como base para una crema emulsionada, muy similar a la utilizada en platos como shawarmas y sándwiches de falafel.

Para preparar esta salsa de tahini, de acuerdo con El Espectador, se debe combinar la pasta de sésamo con ajo y sal en un mortero, luego añadir jugo de limón y mezclar vigorosamente, incorporando agua fría poco a poco hasta lograr una consistencia cremosa y ligera. La preparación sugerida emplea esta salsa como acompañamiento para tajadas de coliflor asada, realzando el sabor y aportando una textura untuosa que complementa el vegetal, sobre el que se finaliza con aceite de oliva virgen extra, jugo de limón, perejil picado y almendras o piñones. Todos los ingredientes y pasos detallados en el texto original enfatizan la importancia de recetas sencillas que se basan en la calidad y el equilibrio de sabores característicos de la cocina del Medio Oriente.

¿Cuál es la diferencia entre tahini y tajine en la cocina del Medio Oriente?

Tahini es una pasta hecha con semillas de sésamo o ajonjolí, utilizada en preparaciones como el hummus y salsas para shawarma o falafel. Por otro lado, tajine refiere tanto al recipiente de barro con tapa cónica típico del Magreb como a los guisos cocinados en él. Aunque sus nombres son similares, los conceptos y usos culinarios son completamente diferentes.

¿Cómo se prepara una salsa de tahini para acompañar vegetales asados?

La salsa de tahini se elabora mezclando pasta de sésamo con ajo y sal en un mortero, integrando jugo de limón y emulsionando progresivamente con agua fría hasta obtener la textura deseada. Es ideal para acompañar coliflor asada y otros vegetales, como detalla la receta facilitada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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