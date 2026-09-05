Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las alitas de pollo crujientes y jugosas son una de las recetas que más despiertan el apetito en diferentes ocasiones, ideales tanto para reuniones como para disfrutar en familia. De acuerdo con El Espectador, para preparar esta versión, es fundamental prestar atención tanto al empanizado como a la salsa, factores clave para lograr la textura y sabor característicos de este plato. El proceso arranca con el marinado: mezcle yogur griego con páprika, ajo en polvo, cayena, además de sal y pimienta. Una vez combinados, este aderezo se usa para bañar generosamente las alitas, que posteriormente deberán reposar en la nevera por al menos dos horas. Este tiempo de reposo permite que los sabores penetren a fondo en la carne.

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El paso siguiente se centra en el empanizado. Según la información de El Espectador, hay que unir partes iguales de harina de trigo y fécula de maíz, agregando condimentos como sal, pimienta, ajo en polvo y páprika para asegurar un sabor potente y uniforme. Tras retirar las alitas del marinado, páselas por esta mezcla seca hasta que queden completamente cubiertas, aspecto que contribuye al resultado crocante tras la fritura.

La fritura debe hacerse por tandas, evitando amontonar las alitas en el aceite caliente. Esto garantiza que la temperatura del aceite no disminuya y que cada pieza quede bien dorada y cocida. Para la salsa tradicional, derrita mantequilla y cocine en ella ajo picado; una vez listo, retire del fuego para incorporar el queso parmesano rallado y perejil picado, obteniendo así una cobertura aromática y cremosa que se agrega a las alitas justo antes de servir.

El Espectador también destaca en su cubrimiento otro punto de interés gastronómico: la importancia de los detalles en ingredientes como el color de la yema del huevo y la historia detrás de los chefs que crean nuevas tendencias. Finalmente, si usted suele experimentar en la cocina y busca agregar su toque personal a recetas tradicionales, el propio medio invita a compartir creaciones a través del correo de Tatiana Gómez Fuentes, con el ánimo de enriquecer la oferta gastronómica nacional.

¿Cómo lograr que las alitas de pollo queden crujientes al freír?

El secreto para que las alitas queden crujientes radica en la mezcla del empanizado, elaborada con harina de trigo y fécula de maíz en partes iguales, y en freírlas en tandas para evitar bajar la temperatura del aceite, lo que favorece una cocción pareja y una textura dorada, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué ingredientes hacen especial la salsa de parmesano y ajo para las alitas?

La salsa se distingue por su preparación simple, basada en mantequilla derretida, ajo picado, queso parmesano rallado y perejil fresco, lo que proporciona un sabor cremoso y aromático, según detalla El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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