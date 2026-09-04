Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La yuca, uno de los ingredientes más versátiles de la cocina latinoamericana, es la protagonista de una receta que destaca tanto por su sencillez como por los matices de sabor que ofrece. De acuerdo con las indicaciones publicadas por El Espectador, la preparación comienza cocinando la yuca en agua aromatizada con laurel, tomillo, curry y sal, lo que permite que el tubérculo absorba estos sabores y quede blando, listo para el siguiente paso. Es fundamental reservar una parte del líquido de cocción, ya que este será clave al momento de mezclar los ingredientes de la salsa.

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Posteriormente, en una sartén, se derrite la mantequilla y se dora el ajo, para agregar posteriormente la yuca previamente cocida. Este paso aporta una textura y un aroma especiales que enriquecen la experiencia culinaria final. Por separado, se prepara una salsa combinando crema de leche, queso crema, el líquido de cocción reservado, queso rallado y una pizca adicional de sal. Esta mezcla cremosa es esencial para lograr la consistencia final y el sabor característico del plato.

Una vez lista la salsa, se vierte sobre la yuca distribuyéndola de manera uniforme, asegurando que cada trozo quede bien bañado. El toque final llega con la incorporación de tocineta frita, que se agrega por encima junto con cilantro fresco picado. El resultado es una preparación cremosa y aromática que se recomienda servir caliente para disfrutar al máximo de sus sabores y texturas. Según El Espectador, esta receta es ideal para quienes buscan experimentar en la cocina con ingredientes tradicionales y sencillos de conseguir.

Por otro lado, la publicación invita a los amantes de la cocina que deseen compartir sus creaciones a ponerse en contacto con Tatiana Gómez Fuentes a través de su correo electrónico. Esta convocatoria genera un espacio para que los lectores intercambien ideas y presenten nuevas propuestas gastronómicas. Si bien la receta se enfoca en técnicas y pasos claros, no hace referencia a variantes ni datos nutricionales; se centra más en el disfrute y exploración de nuevos sabores a partir de la yuca, un alimento básico de la región.

¿Cuáles son los pasos clave para preparar yuca cremosa según El Espectador?

De acuerdo con El Espectador, los pasos fundamentales incluyen cocer la yuca con especias, dorar ajo en mantequilla, mezclar la yuca cocida con una salsa cremosa a base de crema de leche y quesos, y finalizar el plato añadiendo tocineta frita y cilantro.

¿Qué función cumple el líquido de cocción de la yuca en esta receta?

El líquido de cocción reservado de la yuca se utiliza para preparar la salsa, proporcionando el sabor de las especias y ayudando a obtener una textura cremosa al combinarlo con los demás ingredientes como crema de leche y queso crema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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