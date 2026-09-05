Por: El Espectador

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Un reciente hecho al interior del campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá encendió las alarmas sobre la seguridad y el microtráfico en entornos universitarios. La vicerrectora de la sede, Lorena Chaparro Díaz, emitió un comunicado oficial donde informó que el viernes, hacia las 3:00 p. m., se presentó un supuesto caso de inseguridad detectado durante un recorrido de rutina de los encargados de vigilancia en la universidad.

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Según lo descrito en la comunicación difundida por Chaparro, los vigilantes sorprendieron a un estudiante activo de la Facultad de Ingeniería en aparentes actividades relacionadas con el expendio de sustancias psicoactivas. Conforme a los protocolos establecidos por la institución, se realizó una inspección durante la cual se encontraron en posesión del estudiante cantidades de marihuana y pasta de base de coca. Tras este hallazgo, se notificó inmediatamente a las autoridades correspondientes y el estudiante quedó bajo custodia de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La Universidad Nacional reconoció en su pronunciamiento oficial que existen problemas de microtráfico en sus instalaciones. Frente a este escenario, la institución subrayó la importancia de lo ocurrido, ya que permite fortalecer las estrategias de prevención y control para proteger el bienestar de toda la comunidad académica. Chaparro recalcó que estas acciones constituyen una respuesta efectiva ante situaciones que comprometen la seguridad y la calidad del entorno educativo. Además, reafirmó el compromiso institucional con mantener espacios académicos libres de hechos que puedan poner en riesgo a los estudiantes.

El comunicado también advierte sobre las consecuencias legales a las que se enfrenta el estudiante implicado. De acuerdo con lo establecido, si la investigación demuestra su culpabilidad, podría enfrentarse a una pena de prisión que oscila entre seis y diez años, además de multas que van desde dos mil hasta cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todo esto en concordancia con la normativa vigente sobre delitos relacionados con el expendio y porte de sustancias ilícitas.

Este hecho pone de relieve el esfuerzo de la Universidad Nacional por responder con contundencia frente a episodios que afectan la seguridad y el desarrollo de sus miembros, asegurando que trabajarán de manera constante para prevenir actividades ilícitas dentro de su campus.

¿Qué consecuencias legales puede enfrentar un estudiante por microtráfico de drogas en una universidad?

En caso de ser hallado culpable por actividades de microtráfico de drogas, el estudiante puede recibir una condena de entre seis y diez años de prisión, además de multas que pueden ir desde dos mil hasta cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas medidas buscan sancionar de manera ejemplar el porte y expendio de sustancias ilícitas, según advirtió la Universidad Nacional.

¿Cómo actúa la Universidad Nacional para prevenir el microtráfico de sustancias psicoactivas en su campus?

La Universidad Nacional desarrolla acciones preventivas, como recorridos rutinarios de vigilancia y aplicación de protocolos internos al detectar hechos sospechosos. Al identificar casos de presunto microtráfico, se siguen procedimientos como revisiones y avisos inmediatos a las autoridades competentes, buscando garantizar un entorno académico seguro y libre de riesgos para sus estudiantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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