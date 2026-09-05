Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Mayor de Bogotá extendió una invitación formal a los representantes legales de organizaciones de base y expresiones organizativas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para participar en la elección de sus voceros ante la Comisión Consultiva Distrital. De acuerdo con información oficial difundida a través del sitio web institucional Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este proceso se inscribe en un esfuerzo por fortalecer la participación efectiva y la representación política de estas comunidades en las decisiones distritales.

Sigue a PULZO en Discover

La jornada electoral se celebrará el 9 de octubre de 2026, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en el Palacio de los Deportes (avenida calle 63 # 59A-06). Todo esto se desarrolla en cumplimiento del Decreto 1640 de 2020, el cual establece los lineamientos y procedimientos para la elección de representantes ante comisiones consultivas tanto distritales como departamentales. La invitación, además de buscar ampliar la incidencia de los pueblos étnicos, pone a disposición canales de comunicación y atención como el correo electrónico elecciones.consultivas2026@gobiernobogota.gov.co y los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno, lo que garantiza acompañamiento e información clara sobre el proceso para quienes deseen resolver inquietudes o conocer requisitos de participación.

Este proceso consultivo será crucial para definir a los voceros ante la Comisión Consultiva Distrital en el periodo 2026-2030. Según la información publicada, la administración del actual alcalde Carlos Fernando Galán destaca la importancia de la representación étnica y considera esencial la voz de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la construcción de ciudad. Las personas interesadas en este ejercicio democrático están llamadas no solo a votar, sino también a contribuir activamente en la selección de sus representantes.

De esta manera, el proceso electoral distrital se presenta como una oportunidad para que las organizaciones étnicas fortalezcan su participación ciudadana, tengan incidencia en el diseño de las políticas públicas y consoliden su proceso organizativo en la capital colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Comisión Consultiva Distrital de Bogotá y quiénes pueden participar en las elecciones?

La Comisión Consultiva Distrital es un espacio de interlocución y concertación entre la administración distrital de Bogotá y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En estas elecciones pueden participar los representantes legales de organizaciones y demás expresiones organizativas de dichas comunidades, conforme a lo reglamentado en el Decreto 1640 de 2020.

¿Cuándo y dónde se realizarán las elecciones de representantes de comunidades étnicas en Bogotá en 2026?

La elección se llevará a cabo el 9 de octubre de 2026, en el Palacio de los Deportes (avenida calle 63 # 59A-06), en un horario comprendido entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., según información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z