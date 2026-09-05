Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, una alianza significativa entre el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) y la Universidad Católica de Colombia está comenzando a arrojar resultados concretos en beneficio de las juventudes de la ciudad. Según información oficial de Idipron, los primeros estudiantes de Derecho de esa institución universitaria ya han iniciado sus prácticas profesionales en la Unidad de Protección Integral (UPI) Perdomo, situada en el sur de la capital. Esta acción representa un paso tangible en la articulación de esfuerzos entre el sector académico y las entidades distritales para fortalecer el acompañamiento sociolegal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes bogotanos.

Sigue a PULZO en Discover

El Memorando de Entendimiento, firmado por Idipron y la Universidad Católica de Colombia en mayo de 2026, tiene una duración prevista de cinco años, aunque puede ser prorrogado si ambas partes así lo deciden. Este acuerdo prevé no solo el ingreso de estudiantes universitarios de pregrado y posgrado a las diferentes unidades del Instituto, sino también el desarrollo de investigaciones, actividades de formación, gestión de conocimiento y acompañamiento jurídico. De acuerdo con Idipron, los practicantes aportan al fortalecimiento del llamado “componente sociolegal” de la UPI Perdomo, apoyando procesos que van desde la promoción del acceso a derechos hasta el impulso de los proyectos de vida entre los usuarios de la entidad.

La relevancia de este acuerdo no se limita únicamente a la presencia de los practicantes. Según declaraciones difundidas en la red social X (antes Twitter) por Idipron, el objetivo es acercar la academia a las realidades de la juventud bogotana y contribuir a la construcción de nuevos escenarios de aprendizaje y transformación social. Así, la alianza entre Idipron y la Universidad Católica se traduce en un ejercicio de corresponsabilidad para generar sinergias en el desarrollo de procesos de atención integral a la población joven de la ciudad.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de Idipron, reafirma de este modo su estrategia de fortalecer las alianzas con el sector educativo, buscando ampliar las oportunidades y acompañar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de manera integral en todos los territorios de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los objetivos del Memorando de Entendimiento entre Idipron y la Universidad Católica de Colombia?

El Memorando de Entendimiento suscrito en mayo de 2026 entre el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) y la Universidad Católica de Colombia tiene como objetivo principal articular esfuerzos entre la academia y las entidades distritales. El acuerdo contempla la realización de prácticas profesionales de pregrado y posgrado, la ejecución de investigaciones, acciones de formación, gestión de conocimiento y acompañamiento jurídico, todo enfocado en el fortalecimiento del acompañamiento sociolegal y la atención integral a la juventud de Bogotá.

¿Qué significa el componente sociolegal en la atención integral de la UPI Perdomo?

El componente sociolegal, según informa Idipron, es un eje fundamental en la atención integral que brinda la Unidad de Protección Integral (UPI) Perdomo. Consiste en acompañar y orientar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el acceso a sus derechos, brindar apoyo jurídico y fortalecer sus proyectos de vida, fomentando así la formación ciudadana y la protección de la juventud en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z