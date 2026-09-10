Por: Noticiero 90 minutos

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A casi un mes del devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Torres del Limonar durante 90 segundos interminables, la zona todavía enfrenta las consecuencias tanto materiales como humanas. Lo que antes era un conjunto de edificios y espacios cotidianos, hoy es un sitio marcado por el silencio y la memoria. De acuerdo con información de 90 Minutos, Torres del Limonar fue uno de los epicentros donde la tragedia golpeó con mayor fuerza, llevándose la vida de varias personas entre ellas familiares cercanos de los periodistas Carlos Andrés Aponte y José Fernando Patiño.

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Se destaca que poco a poco, maquinaria y operarios retiran los escombros, y aunque los vestigios físicos del desastre van desapareciendo, el recuerdo de quienes fallecieron permanece intacto en la memoria colectiva de la comunidad. Según el reporte, gran parte del edificio fue removido, pero las heridas emocionales persisten, reflejándose en homenajes y actos simbólicos. Por ejemplo, una de las paredes cercanas al antiguo edificio se transformó en un espacio para proyectar imágenes de las víctimas, en un intento de rendir honor a los seres queridos que no sobrevivieron. Esta acción tuvo especial impacto entre quienes, hace un mes, esperaban con incertidumbre los esfuerzos de los equipos de socorro para rescatar personas o al menos recuperar los cuerpos y ofrecer algo de consuelo a las familias.

La cobertura de 90 Minutos recoge cómo otros sitios de la ciudad, como el edificio Vanessa y el edificio Cantabria, también han quedado grabados en la memoria de los caleños. El dolor vivido en estos lugares es recordado por las familias, los vecinos y la comunidad, quienes, según la fuente, siguen realizando oraciones y homenajes por el eterno descanso de las víctimas tanto en Torres del Limonar como en el resto de la capital del Valle del Cauca.

Hoy, las tareas de limpieza avanzan, la ciudad transforma sus zonas de dolor y la población une esfuerzos para sobreponerse. El paso de la maquinaria y las acciones colectivas, junto a los muros intervenidos con imágenes y mensajes, se han convertido en una forma de evocar la memoria de quienes vivían allí. En este mes, Torres del Limonar transita de la tragedia a la resiliencia, dejando en el aire preguntas sobre el futuro de quienes sobrevivieron y sobre las historias que no se deben olvidar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha avanzado la recuperación en Torres del Limonar tras el terremoto?

La recuperación física en Torres del Limonar se caracteriza por un avance progresivo en la remoción de escombros y labores de limpieza lideradas por equipos especializados y maquinaria pesada, según 90 Minutos. Aunque las marcas visibles de la tragedia poco a poco desaparecen, la reconstrucción emocional de los vecinos y familias continúa siendo un proceso mucho más complejo.

¿Qué significa “zona cero” en el contexto de la tragedia en Torres del Limonar?

"Zona cero" se utiliza en este contexto para señalar los lugares con mayor impacto durante el terremoto, como Torres del Limonar, edificio Vanessa y edificio Cantabria. De acuerdo con la información reportada, estos sitios concentran el mayor dolor y memoria de las víctimas, al haber sido epicentro tanto de pérdidas humanas como de transformaciones profundas para las comunidades afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.