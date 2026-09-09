Por: Noticiero 90 minutos

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En un contexto marcado por la reconstrucción social tras el sismo del 10 de agosto, la ciudad de Cali prepara el escenario para una nueva edición de uno de sus encuentros culturales más significativos: el Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI), que en su XVIII edición busca ser el catalizador para reunir de nuevo a su comunidad en torno a las historias y la magia del séptimo arte. La organización del festival presentó oficialmente su imagen para este año, descrita como una invitación a mirar el cine y a encontrarse en la diferencia, retomando el pulso de la ciudad tras un periodo de incertidumbre colectiva. De acuerdo con la información difundida por 90 Minutos, la nueva propuesta visual y conceptual del festival apunta a tender puentes entre las múltiples voces y realidades que conforman la cultura caleña.

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El festival se celebrará del 6 al 25 de octubre de 2026 y promete transformar diversos espacios de la ciudad, brindando a los asistentes la oportunidad de descubrir miradas frescas a través de películas, muestras artísticas y actividades que celebran el poder del cine para transformar y sanar. En palabras de la organización, este evento constituye un “aliento” que permite ilustrar y explorar nuevas historias y perspectivas en un momento de renacimiento social para la capital del Valle del Cauca.

La imagen oficial de la edición, titulada “Cine para Encontrarnos”, es obra de Erick Ortega, ilustrador y diseñador gráfico caleño radicado en Vancouver, Canadá, y conocido en redes como ‘CaliDoso’. Ortega reúne en su trabajo la influencia del arte contemporáneo, la música 'underground' y la cultura ‘skate’, resultando en una propuesta expresiva que conecta el lenguaje de la calle con el diseño comercial y la exploración de identidad. Según se destaca en la nota de 90 Minutos, la pieza presenta una figura humana construida con capas de color, flores y texturas, lo que genera una obra abierta para la interpretación del público y alejada de los símbolos tradicionales con los que suele asociarse a Cali.

El Festival Internacional de Cine de Cali, con 18 años de historia, ha forjado un espacio esencial para la confluencia de creadores, cinéfilos y artistas, promoviendo el desarrollo del sector audiovisual y consolidando a la ciudad como un epicentro cultural. En este 2026, el festival vuelve a las salas de cine y a los espacios culturales caleños con la esperanza de sorprender al público y propiciar un reencuentro alrededor del arte cinematográfico, justo en el momento en que más lo necesita la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el creador de la imagen oficial del Festival Internacional de Cine de Cali 2026?

El responsable de la imagen oficial es Erick Ortega, artista caleño conocido en redes como ‘CaliDoso’. Graduado del Instituto Departamental de Bellas Artes y radicado actualmente en Vancouver, Canadá, Ortega cuenta con más de 16 años de experiencia como ilustrador freelance y como cofundador y director creativo de Nítido Estudio, según información publicada por 90 Minutos.

¿Cuál es el significado de la propuesta “Cine para Encontrarnos” que presenta FICCALI?

La propuesta “Cine para Encontrarnos” representa una invitación abierta a la interpretación, donde una figura humana emergente entre colores y fragmentos busca evocar la diversidad y el espíritu contemporáneo de Cali sin recurrir a los símbolos típicos. De acuerdo con 90 Minutos, la obra está diseñada para invitar a la observación y el descubrimiento, conectando al público con un lenguaje artístico renovado que refleja el proceso de transformación y encuentro de la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.