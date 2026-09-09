Por: Noticiero 90 minutos

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La productora vallecaucana Runas Pictures, fundada por Nathalia Varela Castillo y Juan Sebastián Parra, ambos egresados de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), marcó un hito al hacer parte de Smart Pulse Latinoamérica, un documental multimedia desarrollado en coproducción con la industria audiovisual china. Este proyecto no solo resalta la importancia de los vínculos económicos y tecnológicos entre China y América Latina, sino que también se adentra en las conexiones culturales y humanas que emergen de dicha relación, de acuerdo con la información reportada por Noticiero 90 Minutos.

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Smart Pulse Latinoamérica, plataforma que reúne documentales y contenidos digitales, busca presentar historias cotidianas que revelen cómo la presencia de China ha influido en distintos aspectos sociales, culturales, tecnológicos y económicos en países latinoamericanos. El primer documental, producido por Runas Pictures, se centra en diversas experiencias en Colombia, con escenarios en Bogotá y el Valle del Cauca. Así, narra vivencias como la de colombianos que viajaron a China para conocer sistemas de transporte como el Metro, además de casos de emprendimiento inspirados en el intercambio cultural, por ejemplo el de una pareja que, tras vivir en Guangzhou y observar de cerca el sector logístico, regresó a Cali para crear su propio negocio.

El acercamiento entre Runas Pictures y la industria audiovisual china comenzó en 2023, cuando la productora participó en Iberseries, un reconocido mercado audiovisual en Madrid. Allí se iniciaron contactos con representantes de la industria cinematográfica china. Posteriormente, una visita a estudios en Xi'an permitió avanzar en conversaciones sobre coproducción y circulación de contenidos entre países. Según Parra, estos procesos permiten comprender que el cine es un trabajo esencialmente colectivo que se fortalece mediante la colaboración internacional.

Sin embargo, la travesía de Runas Pictures no estuvo exenta de dificultades. Para Varela, los principales retos incluyeron la barrera idiomática y las diferencias culturales. No obstante, el apoyo de diversas entidades y el acompañamiento recibido a lo largo del camino contribuyeron al logro de una coproducción internacional, algo significativo tanto para la empresa como para la región vallecaucana.

Varela enfatizó la importancia de que estudiantes y nuevos profesionales participen en mercados y encuentros audiovisuales, utilizando al máximo los recursos universitarios para abrirse a oportunidades internacionales. El documental, actualmente en circulación, representa una apuesta por narrar los lazos entre China y América Latina desde la óptica de quienes viven y construyen dichos vínculos en su día a día.

¿Cómo surgió la alianza entre Runas Pictures y la industria audiovisual china?

La colaboración entre la productora vallecaucana Runas Pictures y la industria china se formó a partir de encuentros en mercados internacionales, especialmente durante la participación en Iberseries en Madrid y una visita a estudios en Xi'an, que facilitaron el acercamiento y permitieron establecer acuerdos de coproducción audiovisual, según relata Noticiero 90 Minutos.

¿Cuáles fueron los principales retos de la coproducción entre Colombia y China en el documental?

Entre los mayores desafíos que enfrentó Runas Pictures durante la coproducción con China estuvieron la barrera del idioma, las diferencias culturales y la distancia geográfica. Estos factores exigieron un esfuerzo adicional de coordinación y trabajo conjunto, pero finalmente aportaron valor a la experiencia y al resultado del documental que ahora circula internacionalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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