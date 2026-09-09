Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Teatro El Ensueño han unido esfuerzos para ofrecer a las familias de Bogotá un plan musical pensado especialmente para los niños. Se trata de la presentación de PIM PAU, agrupación de música infantil conformada por Eva Harvez y Lucho Milocco, provenientes de Argentina, y Cássio Carvalho, originario de Brasil. Fundado en 2014 en Buenos Aires, el grupo lleva más de una década promoviendo conciertos interactivos, y el próximo sábado 19 de septiembre de 2026, a las 5:00 p. m., arribarán al Teatro El Ensueño con una puesta en escena vibrante y participativa. Las entradas ya están disponibles y serán vendidas a través de Tuboleta, según información publicada en el sitio oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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El interés que despierta la presentación de PIM PAU no es casual. De acuerdo con la información de la Alcaldía, este grupo se ha consolidado como referente dentro de la escena independiente infantil en Argentina, sobresaliendo por su identidad lúdica y su capacidad para fusionar ritmos latinoamericanos y brasileños en espectáculos llenos de música, danza y humor. La propuesta artística de PIM PAU invita a que niños, niñas y familias transformen la palabra en juego, la música en juguete y el cuerpo en instrumento, haciendo de cada concierto una experiencia colectiva donde todos participan activamente. Se trata de una celebración donde la creatividad, el movimiento y la interacción son protagonistas.

La trayectoria de PIM PAU está respaldada por su presencia en teatros y festivales de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Cuba, México y España, así como por su impresionante comunidad virtual: cuentan con dos millones de suscriptores en YouTube y más de 700 millones de visualizaciones, además de cientos de miles de escuchas en Spotify. Han lanzado cuatro discos: ‘Recreo’ (2016), ‘Corazón de crianza’ (2019), ‘Upa’ (2023) y ‘Cumpleaños’ (2024), consolidando un repertorio que entusiasma tanto a grandes como a chicos.

Para quienes deseen asistir, la cita es en el Teatro El Ensueño, situado en la transversal 70D #60-90 sur de Bogotá, el 19 de septiembre de 2026 a las 5:00 p. m. La información sobre boletería y programación fue confirmada por los canales oficiales de Idartes y la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la propuesta musical de PIM PAU para niños y familias?

La propuesta musical de PIM PAU se caracteriza por promover la participación creativa entre niños, niñas y sus familias, incorporando ritmos latinoamericanos y brasileños combinados con baile, humor y juegos. Según la información de la Alcaldía de Bogotá, su objetivo es transformar la experiencia tradicional del concierto en una dinámica lúdica y participativa donde la música, la palabra y el cuerpo impulsan la creatividad y el aprendizaje compartido.

¿Dónde y cuándo será el concierto de PIM PAU en Bogotá?

El concierto de PIM PAU en Bogotá está programado para el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 5:00 p. m. en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur. Las entradas para este evento estarán disponibles mediante el sistema TuBoleta, según información difundida por Idartes y la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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