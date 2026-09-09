En medio de la movida agenda noticiosa en Colombia, una de las figuras más reconocidas del periodismo sorprendió con un salto después de varios años en una importante emisora radial.

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Vanessa de la Torre fue presentada como figura de La FM para el noticiero de mediodía, donde va a compartir espacio con Santiago Ángel desde este jueves 10 de septiembre de 2026.

“Me llegó el día y asumo este compromiso con mucho rigor, con mucha disciplina, sabiendo que el periodismo es por la gente y para la gente”, afirmó en la presentación de su nuevo cargo.

De hecho, Juan Lozano le dio la bienvenida al mencionado espacio de la radio colombiana, competencia directa de la que hasta hace algunos meses fue su lugar de trabajo por cinco años.

La salida de Vanessa de la Torre de Caracol Radio se convirtió en uno de los hechos que no pasó desapercibido en los medios de comunicación, debido al renombre que ha logrado durante su trayectoria.

El paso a uno de los espacios de RCN la convierte en un importante refuerzo en esa cadena informativa, que se ha caracterizado por mantenerse unida también con las franjas de la televisión.

Por ahora, no queda claro si la presencia de la veterana comunicadora se va a limitar a la radio o si llegará a tener alguna clase de participación en la pantalla chica, como sucedió tiempo atrás en Caracol Televisión.

De la Torre informó días atrás de su llegada a RCN, pero solamente hasta ahora empieza su camino en una de las empresas que se ha caracterizado por el reconocimiento entre los usuarios en Colombia.

Su compañero para este nuevo paso, Santiago Ángel, es una de las figuras jóvenes que se ha ido catapultando desde la franja de la mañana y ha tomado cada vez mayor protagonismo.

En esa línea, la mezcla entre un talento en proyección y el recorrido de la periodista que viene de Caracol Radio abre puertas para competir entre los grandes medios a nivel nacional.

¿Quién es Vanessa de la Torre?

Vanessa de la Torre es una destacada periodista, comunicadora social y presentadora de televisión colombiana con una amplia trayectoria en la prensa nacional e internacional.

Nacida en Cali en enero de 1978, realizó sus estudios de Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá.

Posteriormente, fortaleció su perfil profesional al obtener un título de maestría en Estudios Latinoamericanos otorgado por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos.

Inició su carrera informativa trabajando como corresponsal internacional en Washington para importantes cadenas de televisión latinoamericanas como CM& y la red mundial de CNN en Español.

Durante su estancia en la capital estadounidense, cubrió eventos políticos de trascendencia global, entrevistas a mandatarios e hitos diplomáticos relevantes para la región.

A su regreso a Colombia, se vinculó como presentadora principal y reportera estelar de Noticias Caracol, uno de los noticieros de mayor audiencia informativa.

En dicho medio televisivo lideró la cobertura de elecciones presidenciales, debates legislativos, acuerdos de paz y transmisiones especiales desde diferentes regiones del país.

Su estilo directo, analítico y su voz crítica le permitieron ganar un espacio de alta visibilidad mediática e influencia en la opinión pública colombiana.

Tras varios años en la televisión, dio un giro a su carrera profesional para sumarse a Caracol Radio como directora y conductora de espacios informativos diarios.

En la radio ha encabezado programas de análisis, entrevistas políticas, debate de actualidad y cultura con un alto volumen de oyentes a nivel nacional.

Adicionalmente, se ha desempeñado como columnista habitual en diarios impresos y portales digitales de amplio reconocimiento como el periódico El País de Cali.

También ha incursionado en la industria editorial como autora de publicaciones impresas donde aborda crónicas periodísticas, vivencias personales y temas de coyuntura social.

Su trabajo ha sido reconocido con diversos galardones del periodismo colombiano por la calidad de sus reportajes y el rigor en sus investigaciones.

De la Torre es considerada hoy en día una de las figuras femeninas más influyentes dentro del periodismo de opinión y la comunicación digital en Colombia.

Su presencia activa en redes sociales le permite conectar diariamente con miles de seguidores interesadas en el análisis político, la cultura y la actualidad.

Actualmente continúa ejerciendo el liderazgo informativo en los principales medios del país mediante entrevistas exclusivas a personajes de relevancia gubernamental, social e internacional.

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