La periodista Vanessa de la Torre sorprendió este jueves al anunciar públicamente que dejará Caracol Radio, medio en el que desarrolló buena parte de su carrera y desde el que aseguró haber cumplido muchos de sus sueños profesionales.

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A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la comunicadora explicó que la decisión surgió después de recibir una propuesta laboral que, según dijo, cambió la manera en que veía su presente como periodista.

¿Qué dijo Vanessa de la Torre sobre su salida de Caracol Radio?

En el video, De la Torre recordó con gratitud su paso por la cadena radial del Grupo Prisa y destacó que allí tuvo la oportunidad de cubrir historias en distintas regiones del país, hacer entrevistas de alto perfil y desarrollar proyectos que marcaron su trayectoria.

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“Acepté una oferta que me tiene muy, muy feliz”, afirmó la periodista, luego de contar que hace unos días recibió “una llamada inesperada” que terminó por convencerla de emprender una nueva etapa profesional.

Asimismo, agradeció a Caracol Radio por respaldar las iniciativas que propuso durante su permanencia en la emisora.

“Dejo a Caracol Radio, que ha sido mi casa editorial del Grupo Prisa, donde he podido cumplir mis sueños como periodista, con quien solamente tengo gratitud”, expresó.

La periodista también aseguró que se marcha con el “corazón pleno” y con innumerables recuerdos de las coberturas, transmisiones y personas que conoció durante esos años.

Este es el anuncio de Vanessa de la Torre:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanessa De La Torre. (@vanesssadelatorre)

Vanessa de la Torre aún no revela cuál será su nuevo trabajo

Aunque confirmó que ya aceptó una nueva oferta laboral, la comunicadora prefirió no revelar cuál será la empresa o el proyecto al que llegará. Eso sí, dejó claro que continuará ejerciendo el periodismo y que seguirá cerca de la gente, un aspecto que definió como el eje de su profesión.

“El periodismo es por la gente y para la gente”, afirmó al explicar que la propuesta la entusiasma precisamente porque le permitirá continuar haciendo el tipo de trabajo que más disfruta.

Además, prometió que en los próximos días dará a conocer más detalles sobre esta nueva etapa de su carrera.

El 2026 ha sido un año de cambios para Vanessa de la Torre

Durante su mensaje, la periodista aseguró que esta es la segunda gran transformación que vive en 2026. Recordó que en enero publicó ‘El olor del fin del mundo’, una novela con la que debutó en la ficción después de haber escrito anteriormente ‘Historias de amor en campos de guerra’, una obra centrada en el periodismo y los reportajes.

Según explicó, la publicación de ese libro representó un cambio importante en su vida profesional y personal, y ahora considera que este nuevo paso fuera de Caracol Radio marca otro comienzo.

“Estoy lista, preparada para el estreno de esta nueva vida”, concluyó la periodista, al agradecer a quienes la han acompañado durante los años que estuvo al aire en la emisora.

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