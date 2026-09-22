Por: EL PILON SA

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La presentación del reconocido cantante vallenato Beto Zabaleta en las fiestas patronales de El Difícil, Magdalena, en 2026, se vio abruptamente interrumpida por un grave incidente. Mientras interpretaba uno de sus clásicos, ‘Lluvia de mujeres’, un asistente del público lanzó una bengala de gran tamaño, catalogada como tipo bazuca, en dirección al escenario. El artefacto pirotécnico pasó peligrosamente cerca de la cabeza de Zabaleta, lo que obligó al artista de 69 años a reaccionar instintivamente para esquivar el proyectil y protegerse de posibles lesiones.

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De acuerdo con la información disponible, la persona responsable de accionar la bengala habría consumido alcohol, lo que indica un comportamiento temerario e irresponsable durante un evento masivo. Este hecho alteró por completo la atmósfera del concierto, que hasta ese momento se desarrollaba en calma, incluso con el propio Zabaleta elogiando el buen comportamiento del público. La intervención del personal de logística fue inmediata: escoltaron a Zabaleta fuera del escenario para garantizar su seguridad.

No existe información confirmada sobre el retorno del artista al escenario tras el incidente, pues los registros conocidos solo muestran la interrupción abrupta de su actuación y la salida de la tarima. Hasta ahora, no se ha esclarecido si el show continuó posteriormente. Lo que sí quedó claro es el impacto que causó el episodio, dejando a los asistentes sorprendidos y generando rechazo por el peligro que implicó tanto para el artista como para quienes se encontraban cerca.

Cabe destacar que Beto Zabaleta llegó a El Difícil con una amplia trayectoria y un repertorio que reúne algunos de los éxitos más emblemáticos del folclore vallenato, como ‘Benditos Versos’, ‘La Mitad de Mi Vida’, ‘Un Collar de Versos’, ‘Gitana’ y ‘Bendito Diciembre’, entre otros. Su aparición era uno de los momentos más esperados de las festividades, lo que convierte el incidente en un hecho aún más lamentable para la organización y los espectadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó realmente en el concierto de Beto Zabaleta en El Difícil con la bengala?

Durante la presentación de Beto Zabaleta en El Difícil, un espectador lanzó una bengala de tipo bazuca muy cerca del cantante mientras interpretaba ‘Lluvia de mujeres’. El incidente obligó a Zabaleta a retirarse del escenario y, hasta el momento, no se sabe si el concierto continuó tras el susto, según la información disponible.

¿Por qué fue tan peligroso el uso de la bengala tipo bazuca en el escenario?

El uso de una bengala tipo bazuca en un evento multitudinario representa un grave peligro por su tamaño y alcance, ya que puede causar lesiones severas a los artistas y al público. En este caso, el artefacto pasó muy cerca de la cabeza de Beto Zabaleta, lo que evidenció el riesgo para la integridad del cantante y la necesidad de estrictas medidas de seguridad en eventos masivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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