Las recientes movilizaciones políticas en Colombia provocaron un nuevo cruce de mensajes en redes sociales. Esta vez, Jorge Barón Jr., hijo del reconocido presentador, publicó una crítica dirigida al senador Iván Cepeda a propósito de la asistencia que, según su apreciación, tuvieron las jornadas.

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El comunicador compartió imágenes relacionadas con las manifestaciones y cuestionó la convocatoria de los sectores que respaldan al oficialismo. En su publicación también criticó los efectos que, desde su perspectiva, algunas de estas jornadas tienen sobre el espacio público y los comercios.

Su comentario no se quedó en la discusión sobre las calles. Barón planteó que la participación observada en las movilizaciones evidenciaría un menor respaldo ciudadano a este tipo de convocatorias y utilizó un tono crítico para referirse a quienes participaron.

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La pregunta que le lanzó directamente a Iván Cepeda

Después de cuestionar la asistencia a las manifestaciones, también dirigió parte de su mensaje al senador, a quien mencionó directamente en la publicación.

El hijo de Jorge Barón recordó las expectativas que, según él, existían alrededor de la capacidad de convocatoria de estas jornadas y preguntó al dirigente político si no se había planteado llenar las ciudades de personas durante las movilizaciones.

Acá les presentamos la multitudinaria marcha de la izquierda, anti gobierno nacional. Una cantidad minúscula de zurdos que lo único que hacen es dañar el espacio público , afectar a los comercios y agredir a los transeúntes. Se nota que el verdadero pueblo colombiano ya no les… pic.twitter.com/R74aX2N3O7 — Jorge Barón 🇨🇴 (@JorgeEBaron) September 21, 2026

El pronunciamiento se produjo en medio de la discusión política que generan las movilizaciones y de los mensajes que diferentes figuras públicas han publicado alrededor de la participación ciudadana en las calles.

La publicación de Barón Jr. se suma así a sus anteriores intervenciones en el debate político. En junio de 2026, Publimetro también reseñó su actividad como columnista y sus pronunciamientos sobre la contienda presidencial, incluida su posición favorable a Abelardo De la Espriella.

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