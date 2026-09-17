Una decisión judicial terminó a favor de Jorge Eduardo Barón en el proceso que llegó a los tribunales por unas declaraciones suyas. El joven compartió el resultado en redes sociales y aprovechó para responder a sus detractores.

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La acción constitucional fue presentada por John Alexander Guevara Hernández, quien acudió a la tutela en medio de la controversia por los pronunciamientos de Barón. El despacho encargado del caso determinó que el mecanismo no era procedente.

El fallo, según el documento divulgado por el propio Barón, resolvió negar el amparo. La determinación se refiere al trámite constitucional y no establece que las opiniones expresadas por el joven sean acertadas o equivocadas.

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Con el documento en mano, Barón publicó un video en el que celebró la decisión y cuestionó a quienes, según él, intentaron llevar la discusión al escenario judicial.

“Mientras los zurdos hacen show, nosotros ganamos con la ley, con hechos y con resultados. Se está congestionando el sistema judicial con este tipo de vainas y gente que realmente necesita que se le resarzan sus derechos”, afirmó al comenzar su video.

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Hijo de Jorge Barón habló de amenazas en su contra

En el mismo pronunciamiento, Barón aseguró que la exposición pública también le ha traído mensajes intimidantes. El joven afirmó que recibió amenazas luego de las controversias provocadas por sus opiniones.

Pese a esas advertencias, manifestó que continuará hablando sobre los asuntos que considera importantes, especialmente aquellos relacionados con seguridad y delincuencia.

“Me han llegado un montón de amenazas y yo les voy a decir una cosa: yo no me voy a callar. Al bandido toca darle mano dura y al vulnerable hay que ayudar”, agregó.

Barón también cuestionó a quienes, según su relato, han reaccionado de manera agresiva frente a sus posiciones. Su mensaje mantuvo el tono confrontacional que suele utilizar en sus publicaciones políticas.

El joven cerró su intervención defendiendo la necesidad de aplicar medidas firmes contra quienes cometen delitos y, al mismo tiempo, brindar apoyo a las personas en condición de vulnerabilidad.

¿Quién es Jorge Eduardo Barón?

El joven es hijo del reconocido presentador Jorge Barón y mantiene una presencia activa en redes sociales, donde publica contenidos relacionados con asuntos políticos y de seguridad.

Además de su actividad en plataformas digitales, estudia Ciencia Política y Derecho. Sus publicaciones lo han llevado a protagonizar distintas discusiones en redes por las posiciones que expresa sobre la situación del país.

En esta ocasión, la controversia terminó vinculada a una acción de tutela y posteriormente a la decisión judicial que Barón decidió hacer pública.

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