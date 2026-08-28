Jorge Barón Jr., hijo del reconocido presentador colombiano Jorge Barón, protagonizó una discusión en redes sociales luego de contar una situación de inseguridad que, según su relato, vivió en Bogotá después de salir del Congreso de la República.

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El joven publicó un video en el que aseguró que estuvo cerca de ser víctima de un ataque por parte de un habitante de calle que, inicialmente, se le acercó para pedirle dinero.

Según explicó, se dirigía hacia el parqueadero cuando se encontró con un hombre que le pidió dinero. Como aseguró que no tenía cambio, le manifestó que no podía darle plata y, de acuerdo con su versión, el hombre habría intentado atracarlo.

“Pues bueno, trató de atracarnos el desgraciado a plena luz del día. Había policía cerca, había mucha gente cerca”, contó.

El joven aseguró que tuvo que escapar junto con las personas que lo acompañaban y que durante el episodio incluso le dañaron el saco. Sin embargo, fueron otras afirmaciones las que provocaron una fuerte reacción en redes sociales.

Barón Jr. sostuvo que Bogotá necesita “mano dura” frente a la situación de seguridad y lanzó fuertes calificativos contra las personas que viven en las calles.

“Ellos son personas desechables, miserables, que no le aportan nada a la sociedad”, dijo, además de asegurar que algunos habitantes de calle se encuentran en estados de drogadicción que calificó como “sin precedentes”.

También afirmó que un habitante de calle puede ser “un bandido más” y “un criminal en potencia o un criminal ya”.

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Sus palabras generaron críticas de usuarios que consideraron que estaba generalizando y estigmatizando a todas las personas que viven en condición de calle a partir de un episodio particular.

Ante la controversia, Jorge Barón Jr. publicó un segundo video para explicar lo que quiso decir. Allí aseguró que sus declaraciones habían sido “descontextualizadas” y aclaró que no pretendía referirse a todos los habitantes de calle.

“Yo casi soy víctima de, casi me apuñalan básicamente”, afirmó, al explicar nuevamente lo que, según su versión, ocurrió.

El joven insistió en que el hombre que lo atacó estaba bajo los efectos de las drogas y señaló que su intención era poner sobre la mesa un problema de seguridad y de política pública. “A lo que yo voy con eso es que primero que todo yo no quise generalizar”, aseguró.

Posteriormente, precisó que los calificativos utilizados en su primer video estaban dirigidos, según él, únicamente a personas que cometen delitos y que viven en esa situación. “No todos, pero sí estos, como el sujeto y caballero que trató de matarme ayer”, concluyó.

El episodio abrió nuevamente el debate sobre la inseguridad en Bogotá, pero también sobre la manera en que se aborda públicamente la situación de las personas que viven en las calles y los límites entre denunciar hechos de delincuencia y generalizar sobre una población vulnerable.

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