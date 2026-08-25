Por: Portal Bogotá

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La labor que realiza Susana Mondragón Pulido, operaria de Aguas de Bogotá, es un ejemplo de compromiso silencioso y determinante por el bienestar de la ciudad. De acuerdo con el especial ‘Inmersión Bogotá’, Susana recorre diariamente los canales de agua, enfrentando realidades complejas como la presencia de residuos, escombros de construcción e incluso objetos de gran tamaño, como sofás, que debe retirar junto a su equipo. El oficio que desempeña implica no solo el contacto constante con basura y escenarios de inseguridad, sino también el trato directo con habitantes de calle, haciéndolo un trabajo demandante tanto física como emocionalmente.

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En sus propias palabras, Susana admite lo difícil que es dejar su hogar para exponerse a estos riesgos, pero al mismo tiempo reconoce que su función le permite aportar al bienestar de Bogotá, aunque muchas veces su labor pase inadvertida para la ciudadanía. La motivación de Susana trasciende lo laboral y se refleja en su vida familiar. Compartió que su hija, estudiante de Ingeniería Ambiental, ha manifestado el deseo de liderar cambios positivos e incluso, en tono de esperanza, le ha dicho que algún día podría ser su jefa. Este anhelo inspira a Susana a seguir adelante y fortalecer el vínculo entre su esfuerzo diario y el desarrollo profesional de su hija.

La experiencia de Susana pone en relevancia la importancia del comportamiento ciudadano para conservar el espacio público en buenas condiciones. Según explica en el artículo citado, la limpieza de la ciudad es una responsabilidad compartida que inicia en el hogar. Para ella, acciones simples como sacar la basura en los días establecidos y ubicarla en las zonas correctas, así como evitar arrojar residuos y escombros en lugares no autorizados, son fundamentales para convertir cada barrio y cuadra en ejemplos de buen comportamiento y cultura ciudadana.

La historia de Susana invita a Bogotá y sus habitantes a reconocer el trabajo de quienes mantienen limpios los espacios públicos. Además, recuerda que el bienestar de la ciudad depende de las acciones cotidianas de sus ciudadanos y de la construcción colectiva de una cultura responsable y solidaria.

¿Quién es Susana Mondragón Pulido y cuál es su trabajo en Aguas de Bogotá?

Susana Mondragón Pulido es una operaria de Aguas de Bogotá que se encarga de limpiar canales de agua en la ciudad. Su trabajo implica retirar residuos y escombros para mantener estos espacios públicos en adecuadas condiciones, enfrentando desafíos diarios como la inseguridad y el contacto con indigentes, tal como se describe en el informe de ‘Inmersión Bogotá’.

¿Por qué es importante la cultura ciudadana para la limpieza de Bogotá?

La cultura ciudadana, según relata Susana en su testimonio, es fundamental para mantener la ciudad limpia. Acciones sencillas como sacar la basura en los días correctos y no arrojar desperdicios al espacio público contribuyen significativamente a la salubridad y el orden urbano, mostrando que el cuidado de Bogotá es tarea de todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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