La intolerancia sigue siendo uno de los mayores problemas que hay en Bogotá, pues actualmente los conductores se pelean todo el tiempo en las vías porque se atravesaron, frenaron en seco, no los dejan pasar y demás, causando muchas peleas que en algunas ocasiones deja consecuencias muy graves.

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Algo así ocurrió en las últimas horas en el sector de Los Monjes, localidad de Engativá, puesto que en un video captado por una cámara de seguridad se puede evidenciar que un taxista apuñaló a otro conductor porque se detuvo en la vía.

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Tal como se puede ver en el video compartido por el periodista @GatoNoticiasBogotá, un vehículo Aveo para en la vía para, según se ve, dejar a una mujer, quien se baja y procede a pasar al otro andén.

Atrás del carro particular había un taxi con placas FVL-578, que comienza a pitar y luego se le atraviesa al otro automóvil. En ese momento, comienza la discusión con palabras, pero todo se escala cuando el conductor del vehículo beige le mueve el espejo al taxi, así mismo como el copiloto del carro de servicio público hace con el particular.

En un momento, el conductor del carro particular se mueve para evitar que le rayen el carro, pero en ese instante se baja el taxista con mucha furia y se ve que ataca al hombre con un arma cortopunzante, causándole heridas en el cuello y el brazo, según informó el periodista.

Ante esto, varios vecinos del sector salen a recriminarle al taxista, pero este acelera de forma brusca, volándose del sitio en el que ocurrieron los hechos. Este es el video de la situación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Desde ese momento, la comunidad le ha pedido a las autoridades que den con la captura de este sujeto, ya que lo que hizo fue un intento de homicidio y por eso debe responder ante la justicia. Por ahora, no se conoce el paradero del conductor, pero se espera que las autoridades lo puedan encontrar pronto.

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Cabe destacar que hasta el momento, esta placa no tiene ninguna multa registrada en el Simit, por lo que no es posible verificar quién es el dueño del automóvil por este medio.

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