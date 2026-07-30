Con la polémica vigente por el caso del Spark azul en Bogotá, un impactante episodio no pasó desapercibido en la movilidad de la capital colombiana debido a las consecuencias en cuestión.

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Un taxi protagonizó una escena fuerte en la mañana del jueves 30 de julio cuando, luego de perder el control, atropelló a un motociclista que se encontraba quieto en una esquina de Suba.

El caso se presentó cerca al CAI del barrio La Gaitana en la mencionada localidad de la ciudad y quedó registrado por cámaras de seguridad, en videos replicados por la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de Colombia Oscura.

El conductor del vehículo frenó poco más adelante del incidente en Suba, pero en lugar de atender a la persona que embistió con el carro se ve como huyó de la escena después del accidente de tránsito.

En el automotor fueron halladas latas de cerveza, por lo que se extendió un pedido de ayuda para difundir las grabaciones con la idea de encontrar al responsable de estos hechos.

El taxi en cuestión es un Kia con placas WGH 577 y también resultó con varios daños materiales después del mencionado choque, en el que el principal afectado fue el motociclista.

Cabe remarcar que había más personas en el vehículo de servicio público, al punto que en los puestos de atrás también había los envases de bebidas alcohólicas en las sillas y el piso.

Las autoridades llegaron al sitio para atender el incidente de tránsito, en el que algunos de los testigos de lo sucedido advirtieron que los responsables iban en estado de alicoramiento, aunque no se ha establecido nada de manera oficial.

Todavía no hay una comunicación por parte de la Policía acerca de estos hechos que pusieron en alerta a la comunidad de Suba debido a lo impensado de la escena en cuestión.

¿Qué hacer en un accidente de tránsito en Bogotá?

Enfrentar un siniestro vial en Bogotá exige actuar con calma, prudencia y apego estricto a los protocolos institucionales de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Es clave seguir estas instrucciones esenciales para atender la emergencia de manera segura, eficiente y ajustada a la normativa legal vigente en el país:

Mantener la calma, encender las luces de parqueo del vehículo y poner los triángulos o señales de señalización para advertir a los demás conductores.

Verificar de inmediato el estado de salud de todas las personas involucradas en el incidente vial dentro del área del accidente en la vía.

Marcar a la línea de emergencias 123 si existen heridos, atrapados o víctimas fatales para solicitar ambulancias y presencia de la Policía de Tránsito.

Prestar los primeros auxilios básicos únicamente si se cuenta con la capacitación médica adecuada, sin mover a personas lesionadas gravemente salvo riesgo inminente.

Tomar fotografías y videos detallados de las posiciones finales de los vehículos, las placas, las señales de tránsito y las afectaciones materiales visibles.

Mover los automotores a un lugar seguro en la berma si el choque causa solo daños materiales, evitando obstruir la circulación ni generar trancones.

Solicitar la presencia de los agentes de tránsito o agentes azules de la Secretaría Distrital de Movilidad para elaborar el informe oficial correspondiente.

Contactar inmediatamente a la compañía aseguradora para reportar el siniestro y recibir asistencia jurídica o grúa según las condiciones de su póliza.

Verificar la validez del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de todos los vehículos involucrados para garantizar la atención médica necesaria.

Evitar firmar acuerdos informales o aceptar responsabilidades preliminares antes de la llegada de las autoridades competentes o asesores legales de las aseguradoras.

Atender de forma correcta estas indicaciones optimiza los tiempos de respuesta, agiliza los trámites legales e indemnizaciones y protege la vida en las vías bogotanas.

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