Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha reforzado su apuesta por la seguridad ciudadana a través de la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", que continúa realizando megatomas en diferentes zonas de la capital. La última intervención, enfocada en la Unidad de Planificación Zonal (UPZ) de La Sabana, en la localidad de Los Mártires, se caracterizó por un despliegue operativo de más de seis horas. El objetivo fue atacar delitos identificados como receptación —es decir, la adquisición o almacenamiento de bienes obtenidos de manera ilícita— y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, afectando actividades criminales que impactan la convivencia y seguridad, según información de Bogotá.gov.co.

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En este operativo participaron alrededor de 40 funcionarios pertenecientes a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Bogotá. Las autoridades lograron hallar varias decenas de dosis personales de estupefacientes y diversas armas blancas. Asimismo, se realizó un comparendo por porte de arma blanca. Otra parte relevante de la intervención consistió en la inspección de siete establecimientos, cinco de los cuales fueron cerrados por inconsistencias en la documentación y por operar fuera del horario permitido, según reportó la Secretaría Distrital de Seguridad.

La acción operativa tuvo lugar en el sector conocido como La Leona. Paralelamente, otro grupo de funcionarios se desplazó hacia la zona de La Estanzuela, donde se desmontaron cuatro cambuches —estructuras improvisadas utilizadas como refugio—, en los cuales se encontraron los estupefacientes y armas blancas que luego fueron decomisados por la Policía de Bogotá.

Como parte del enfoque integral de inspección, vigilancia y control, se revisaron también alrededor de 40 motores de tractocamión en los establecimientos dedicados a la comercialización de autopartes. Además, la Secretaría Distrital de Seguridad llevó a cabo acciones de sensibilización con aproximadamente 100 personas, en temas de líneas de atención, la importancia de la denuncia y el autocuidado, apuntando al fortalecimiento de la convivencia y la recuperación del espacio público.

Este tipo de actividades se realiza gracias a la coordinación interinstitucional y busca, fundamentalmente, mejorar la seguridad, ejercer control efectivo sobre los establecimientos y devolver espacios seguros a los habitantes de las zonas intervenidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué logros dejó la última megatoma de seguridad en la UPZ de La Sabana?

La reciente megatoma llevada a cabo en la UPZ de La Sabana, en Los Mártires, permitió la incautación de varias decenas de dosis personales de estupefacientes y múltiples armas blancas. Como resultado, cinco establecimientos fueron cerrados por irregularidades documentales y actividades fuera del horario permitido, y se realizó un comparendo por porte de arma blanca. Además, se sensibilizó a 100 personas sobre temas de atención, denuncia y autocuidado.

¿Qué significa la receptación y por qué es un delito que las autoridades buscan combatir en Bogotá?

La receptación se refiere al acto de adquirir, almacenar o comercializar bienes que proceden de actividades ilegales, como robos o hurtos. Este delito es persecución prioritaria para las autoridades, ya que fomenta el ciclo de criminalidad y dificulta el control sobre otros ilícitos, impactando directamente la tranquilidad y la seguridad en sectores vulnerables de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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