Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 26 de agosto de 2026, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ofreció el pronóstico oficial del clima para Bogotá, proporcionando a los ciudadanos información clave que les permite planear su día y evitar contratiempos relacionados con las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el informe de IDIGER, se espera que la madrugada inicie con tiempo seco en la ciudad, aunque no se descartan lloviznas que puedan presentarse en sectores del sur de la capital. La temperatura mínima estimada estará cerca de los 8 grados Celsius, lo que implica una jornada fría al despertar.

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Para las horas de la mañana, IDIGER proyecta que predominarán condiciones secas en Bogotá, acompañadas de un cielo entre parcial y mayormente nublado. Esto significa que, aunque no se prevén precipitaciones generalizadas, el ambiente lucirá mayormente cubierto de nubes durante gran parte del inicio del día, por lo que es recomendable mantenerse informado sobre posibles cambios en el clima y estar preparado para eventualidades, especialmente quienes transitan por el sur de la ciudad, donde la probabilidad de lloviznas es más alta.

Los ciudadanos cuentan con alternativas digitales para hacer seguimiento en tiempo real a las variaciones climáticas en el Distrito. Una de ellas es el Sistema Alerta Bogotá (SAB), plataforma que provee alertas y datos actualizados sobre el estado del clima. Además, con el recurso en línea ‘Mapas Bogotá’, se puede consultar fácilmente el pronóstico de lluvias. Según el instructivo oficial, basta con ingresar al sitio web mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, dirigirse a la opción ‘Otros mapas’ y escoger la capa de ‘Lluvias’. Ingresando la dirección exacta del lugar de interés, el sistema revela el estado climático en la ubicación consultada, lo que resulta útil para planear rutas o actividades al aire libre sin inconvenientes.

El reporte del IDIGER y las herramientas ofrecidas como SAB y Mapas Bogotá subrayan la importancia de acceder a información verificada y de fuentes oficiales, incentivando hábitos de consulta diaria antes de salir de casa en una ciudad donde el clima puede ser variable, sobre todo en horas tempranas. Así, los capitalinos pueden evitar sorpresas y organizar mejor sus jornadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias para Bogotá utilizando Mapas Bogotá?

Para revisar el pronóstico de lluvias en la ciudad, debe ingresar a la página mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa en el costado derecho, ubicar la sección “Otros mapas” y elegir “Lluvias”. Luego, escriba la dirección que desee consultar y el sistema mostrará la situación climática para ese punto específico, permitiendo verificar si está lloviendo en tiempo real.

¿Qué servicios ofrece el Sistema Alerta Bogotá (SAB) para conocer el clima?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) brinda acceso a información en tiempo real sobre el clima y alertas construidas a partir de datos locales. Así, permite consultar reportes sobre temperatura, precipitaciones y posibles emergencias asociadas con el tiempo, ayudando a tomar decisiones informadas antes de salir a la calle.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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