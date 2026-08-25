Por: Portal Bogotá

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La Feria de Moda Circular llega a Bogotá como parte de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, iniciativa que impulsa la economía circular en la capital, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). La invitación se extiende a la ciudadanía para asistir al evento este sábado 29 de agosto de 2026 en el Austro Cuatro Vientos (calle 19A # 68D-37), desde las 10:00 a. m., con el objetivo de dar una segunda vida a la ropa en desuso.

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La SDA anima a las personas a llevar prendas que ya no usen, para depositarlas en el contenedor dispuesto en el lugar. Allí, la ropa será clasificada según su estado y utilidad. Además, los asistentes podrán sumarse a una actividad fundamental: acompañar a las mujeres del programa ‘Manos Reparadoras’, que busca resaltar el rol de las mujeres en la reparación de prendas. Esta iniciativa se ha convertido en un motor de oportunidades laborales y empoderamiento femenino, ya que permite que muchas mujeres encuentren en la moda circular la posibilidad de avanzar personal y profesionalmente.

La industria textil es una de las principales generadoras de residuos a nivel global, pero, en Bogotá, acciones como esta feria buscan transformar lo que sería desperdicio en materiales reutilizables, diseño innovador y proyectos productivos. Según la información divulgada por la SDA, el acompañamiento técnico y la formación impulsan el crecimiento de iniciativas sostenibles dentro del Distrito, permitiendo acelerar proyectos que contribuyen a reducir la contaminación textil.

El concepto de moda circular se refiere a un modelo de la industria de la moda enfocado en crear un sistema de circuito cerrado. Su propósito es disminuir los desechos, extendiendo la vida útil de las prendas, a través del reciclaje y la reparación. De acuerdo con la SDA, este enfoque no solo promueve la sostenibilidad ambiental, sino que también fortalece el ecosistema social, ofreciendo alternativas para el desarrollo y bienestar de diversas comunidades en Bogotá.

La feria, promovida ampliamente en medios oficiales y redes sociales, plantea al público la pregunta: ¿Y si la ropa pudiera tener una segunda oportunidad? Así, se convierte en un espacio para la reflexión y la acción, motivando a cientos de ciudadanos a repensar sus hábitos de consumo.

¿Qué es la economía circular en la moda y cómo funciona en Bogotá?

La economía circular en la moda es un enfoque que busca reducir la generación de residuos y alargar la vida útil de las prendas mediante prácticas como el reciclaje, la reparación y la reutilización. En Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, se promueven espacios y ferias donde la ciudadanía puede entregar ropa en desuso, fomentando la sostenibilidad y generando oportunidades económicas para mujeres de programas como ‘Manos Reparadoras’.

¿Por qué es importante la Feria de Moda Circular para el medio ambiente en Bogotá?

La Feria de Moda Circular juega un papel clave en la reducción de contaminación textil en Bogotá, ya que impulsa el reciclaje y la reutilización de prendas, según la Secretaría Distrital de Ambiente. Al involucrar a la comunidad y brindar acompañamiento técnico y formación, se mejora el manejo de residuos textiles y se promueven prácticas sostenibles que impactan positivamente en el medio ambiente local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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