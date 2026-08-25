Un violento ataque contra un ciudadano quedó registrado por una cámara de seguridad en el barrio San Antonio, en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá. El hecho ocurrió hacia las 7:30 de la noche del lunes 24 de agosto y dejó al hombre gravemente herido.

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(Vea también: Concejal solicita reforzar controles ante presencia de habitantes de calle en TransMilenio y respuestas oficiales)

De acuerdo con la información preliminar, un habitante de calle habría atacado al ciudadano con un objeto contundente cuando este se disponía a ingresar a su vivienda. El agresor, aparentemente, pretendía robarle la bicicleta.

En las imágenes de seguridad quedó registrado el momento de la agresión. El ciudadano recibió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

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Esto que denuncia @PasaenBogota es muy grave, la Alcaldía de Bogotá está perdiendo la batalla frente a la problemática de habitabilidad en calle. El responsable de este ataque debe ser capturado y judicializado. pic.twitter.com/if8PJOn4F8 — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) August 25, 2026

El caso vuelve a generar preocupación por hechos violentos protagonizados por personas en condición de calle contra ciudadanos que transitan por diferentes sectores de Bogotá. Aunque se trata de situaciones que deben analizarse de manera individual y sin estigmatizar a toda la población habitante de calle, la gravedad de algunos ataques ha encendido las alarmas entre las comunidades.

Otros casos han causado preocupación

En junio de 2025, por ejemplo, se conoció un video en el que una mujer de la tercera edad fue golpeada en el rostro por un habitante de calle en el barrio Quiroga, también en Bogotá. Según las autoridades, el ataque se habría producido después de que la mujer no pudiera darle dinero.

Otro caso ocurrió en marzo de 2025, cuando una habitante de calle fue capturada tras ser señalada de atacar con una cuchilla a una niña de 9 años dentro de un bus de TransMilenio. La menor habría sido agredida después de negarse a entregar dinero o comida.

Más recientemente, en julio de 2026, un habitante de calle fue capturado en Bogotá después de intentar hurtar a una transeúnte con un arma blanca y tomar a otra mujer como rehén para evitar ser detenido. La Policía informó que la ciudadana no resultó lesionada.

Estos antecedentes muestran la preocupación que generan los episodios en los que personas en condición de calle terminan involucradas en agresiones contra transeúntes. Para las autoridades, además de garantizar la seguridad de los ciudadanos, el reto también pasa por atender las condiciones sociales que rodean a esta población.

En el caso ocurrido en San Antonio, la investigación deberá establecer exactamente qué sucedió y determinar la responsabilidad del agresor.

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