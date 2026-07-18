En las últimas horas se conocieron detalles sobre la mujer que fue tomada como rehén durante un intento de fuga de un presunto delincuente en la carrera 68 con calle 17 en la localidad de Puente Aranda (Bogotá).

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El hecho provocó momentos de tensión entre los habitantes del sector y obligó a la intervención de uniformados de la Policía Metropolitana para evitar una tragedia.

La víctima quedó en medio del procedimiento luego de que un hombre, señalado de participar en un intento de hurto, la sujetara con un arma blanca para impedir su captura. La intervención de los policías permitió controlar la situación.

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Durante varios minutos se vivieron momentos de incertidumbre mientras los policías intentaban persuadir al hombre para que liberara a la víctima sin poner en riesgo su integridad.

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Los uniformados lograron reducir al presunto delincuente y rescatar a la mujer, quien fue valorada por personal médico en el lugar. Según informó City Tv, la mujer resultó ilesa y se descartaron lesiones o heridas.

Entretanto, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos que le sean imputados. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que continuará con las investigaciones para establecer la participación de otras personas en el intento de hurto y esclarecer por completo las circunstancias que rodearon este caso.

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