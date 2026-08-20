Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social llevó a cabo una verificación de los avances en la adecuación y reestructuración del servicio de Autocuidado Tercer Milenio, un espacio dirigido a habitantes de calle y ubicado cerca del barrio San Bernardo, en Bogotá. De acuerdo con la información oficial, este servicio se ha posicionado como uno de los más significativos dentro de la red de atención social, al estar situado en la zona de mayor concentración de esta población vulnerable.

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Durante la supervisión, Roberto Angulo, secretario de Integración Social, subrayó que "Tercer Milenio es uno de los servicios más importantes de todo el ecosistema que atiende a ciudadanos habitantes de calle en Bogotá, porque está ubicado en el corazón de la máxima concentración de esta población, al lado de San Bernardo. Aquí vienen y se conectan por primera vez con los servicios de la Secretaría de Integración Social. Esta es una puerta de inclusión que le apunta a la igualdad de oportunidades en la ciudad".

El circuito de atención inicia desde las 6:00 a. m., brindando a los usuarios la posibilidad de acceder a servicios esenciales como baños, refrigerios, actividades recreativas y lúdicas, así como espacios para el cuidado de animales de compañía, además de atención básica en salud. La Secretaría recalca que esta atención constituye la puerta de entrada para la inclusión social y el acceso a la oferta institucional disponible en toda la ciudad.

Datos oficiales indican que, en lo corrido de 2026, se han registrado cerca de 30.000 atenciones en el Autocuidado Tercer Milenio, incluyendo a hombres, mujeres, personas de los sectores sociales LGBTI y población migrante. El servicio destaca por su enfoque no convencional, dependiendo de la colaboración conjunta de varias entidades para responder a los desafíos diarios de su operación.

En este sentido, el Distrito ha intensificado el seguimiento y la intervención para garantizar condiciones dignas, así como el estricto cumplimiento de normativas de salud y seguridad. Este esfuerzo, de acuerdo con el último Censo de Habitantes de Calle 2024, es fundamental considerando que solo en una cuadra de San Bernardo residen 400 habitantes de calle y más de 1.000 en el área ampliada, lo que representa más del 10 % de esta población en Bogotá.

El servicio integra la oferta de la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Salud, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). La Administración Distrital recalca que estos esfuerzos conjuntos buscan hacer de cada segundo en el servicio un paso hacia la inclusión y la reconstrucción social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los servicios principales que ofrece Autocuidado Tercer Milenio a la población habitante de calle?

El servicio de Autocuidado Tercer Milenio brinda acceso a baños, refrigerios, actividades lúdico-recreativas, atención básica en salud y espacios para el cuidado de animales de compañía, permitiendo a los habitantes de calle tener un primer contacto con la oferta social y de salud del Distrito.

¿Qué impacto tiene Autocuidado Tercer Milenio en la inclusión social de los habitantes de calle en Bogotá?

Según los datos oficiales y el último censo, Autocuidado Tercer Milenio desempeña un papel clave al ofrecer cerca de 30.000 atenciones en 2026, contribuyendo a la inclusión social y facilitando el acceso a servicios institucionales a una significativa proporción de la población habitante de calle concentrada en San Bernardo y sus alrededores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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