Por: Portal Bogotá

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En Bogotá avanzan nuevas medidas para fortalecer la seguridad vial y proteger la vida de quienes transitan por sus avenidas más concurridas. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se encuentra en proceso la instalación de las llamadas ‘Cámaras Salvavidas’ en tres de los principales corredores viales de la ciudad: avenida de Las Américas, avenida NQS y avenida El Dorado o calle 26. Esta intervención corresponde a una estrategia cuyo objetivo principal es reducir los comportamientos de riesgo y evitar siniestros viales que históricamente han cobrado víctimas en estos puntos críticos, especialmente debido al exceso de velocidad y otras conductas peligrosas en la vía.

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La decisión de ubicar estos dispositivos se basó en análisis técnicos realizados por la SDM, los cuales consideran no solo los altos índices de siniestralidad y exceso de velocidad, sino también otros factores, como la presencia de hospitales, instituciones educativas y distintos equipamientos que concentran gran cantidad de personas. De este modo, el reforzamiento en la gestión de la velocidad y el cumplimiento de las normas pretende asegurar mayores condiciones de seguridad tanto para conductores como para peatones y la ciudadanía en general.

Según la información entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad, las ubicaciones de los dispositivos cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y están debidamente señalizadas para que quienes circulan por allí conozcan de forma anticipada la presencia de estas cámaras. El proyecto prevé superar las limitaciones del control manual, ya que las ‘Cámaras Salvavidas’ funcionan los siete días de la semana y durante las 24 horas, permitiendo registrar evidencia de posibles infracciones y apoyar la labor de los agentes de tránsito en escenarios de alta afluencia vehicular.

El impacto de esta tecnología se soporta en estimaciones de la propia SDM, según las cuales respetar el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora en los tramos intervenidos podría salvar durante los próximos cuatro años al menos 50 vidas y evitar cerca de 900 lesiones en la zona de influencia de las cámaras. La iniciativa toma especial importancia, dado que con corte al 31 de julio de 2026, las muertes por siniestros viales en Bogotá han presentado un aumento aproximado del 33 % frente al mismo periodo del año anterior.

Las nuevas cámaras cuentan con tecnología para detectar diferentes infracciones, como el exceso de velocidad, tránsito por sitios restringidos y revisión técnico-mecánica. Es importante aclarar que la evidencia capturada es revisada posteriormente por un agente de tránsito antes de iniciar el proceso sancionatorio. Además, la SDM ha anunciado que informará oportunamente a la ciudadanía sobre la entrada en funcionamiento de cada cámara y las fases pedagógica y sancionatoria del proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde estarán las nuevas ‘Cámaras Salvavidas’ en Bogotá y qué zonas cubren?

Las nuevas ‘Cámaras Salvavidas’ serán instaladas en tres corredores estratégicos de Bogotá: avenida de Las Américas, avenida NQS y avenida El Dorado o calle 26. Estas zonas han sido seleccionadas por la Secretaría Distrital de Movilidad con fundamento en análisis técnicos sobre siniestralidad y flujos de personas, pues cerca se ubican hospitales, instituciones educativas y otros servicios.

¿Qué infracciones detectan las ‘Cámaras Salvavidas’ y cómo funciona el proceso sancionatorio?

Las ‘Cámaras Salvavidas’ están habilitadas para registrar infracciones como exceso de velocidad, circular por zonas restringidas o incumplimientos en la revisión técnico-mecánica. Cada posible falta registrada es validada por un agente de tránsito antes de iniciar procesos pedagógicos o sancionatorios, garantizando la rigurosidad del control.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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