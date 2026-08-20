Por: El Espectador

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Bogotá está próxima a modificar su estrategia de control sobre el tránsito vehicular, con la instalación gradual de nuevas cámaras de fotomultas en tres de las vías donde se registra mayor flujo vehicular y más infracciones diariamente. De acuerdo con información difundida por la Secretaría Distrital de Movilidad, esta decisión responde también a un notable aumento de muertes en accidentes de tránsito en la ciudad, que para el 31 de julio de 2026 ya habían subido aproximadamente 33 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales citados por la misma entidad.

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La instalación de las cámaras no será aleatoria ni inmediata, sino que se implementará por etapas, tras análisis técnicos que evaluaron factores como la siniestralidad y los índices de exceso de velocidad. Además, cada uno de los puntos donde habrá cámaras cuenta con la autorización respectiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y estarán debidamente señalizados para informar a los conductores sobre su presencia, según describió la autoridad de tránsito.

Según destacó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, la meta de la administración es clara: "Ninguna muerte en la vía es aceptable". En esa línea, se espera que la estrategia de seguridad vial, reforzada con las nuevas cámaras, permita salvar 50 vidas y evitar 900 lesionados durante los próximos cuatro años. Estas estimaciones, aclara la Secretaría, dependen en gran medida de que los conductores respeten el límite máximo de velocidad de 50 kilómetros por hora en las zonas intervenidas y que las cámaras sean un complemento junto con los controles de los agentes de tránsito y no la única medida adoptada.

Las avenidas seleccionadas para la instalación de estos dispositivos son las Américas, NQS y El Dorado. Además del alto flujo vehicular o el registro de infracciones, en la selección de estas vías también se consideraron la cercanía de instituciones como hospitales y colegios, buscando proteger los sectores con mayor concentración de personas. Las nuevas cámaras podrán identificar, entre otras conductas, el exceso de velocidad, el tránsito indebido por zonas restringidas y la situación de la revisión técnico-mecánica de los vehículos.

Es importante señalar, según la información entregada por el Distrito, que la presencia de las cámaras no representa la imposición automática de una multa. Toda evidencia deberá ser revisada y validada por un agente de tránsito antes de iniciar cualquier procedimiento sancionatorio. Además, se tiene contemplada una fase pedagógica previa al inicio de las sanciones, permitiendo que la ciudadanía se informe adecuadamente sobre la ubicación de los dispositivos y el comienzo de los controles estrictos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde instalarán las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, las nuevas cámaras serán instaladas en las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado. Estos puntos fueron seleccionados tanto por los análisis de siniestralidad y velocidad como por la presencia de espacios con alta concurrencia de personas, como hospitales y colegios.

¿Cómo funcionarán las cámaras de fotomultas y cuáles son las fases de su implementación?

Las cámaras identificarán conductas como exceso de velocidad y tránsito por zonas restringidas. Antes de imponer una sanción, un agente de tránsito debe verificar cada evidencia captada. La implementación tendrá una fase pedagógica, en la que se informará a los ciudadanos sobre la ubicación de los dispositivos y el inicio de los controles, seguida de una fase sancionatoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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