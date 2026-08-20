Así como el Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó cartas por la seguridad en Colombia, la administración en Bogotá dio un paso clave gracias a 10 cambuches desmontados y toneladas de residuos retiradas en el corredor de la Calle 26.

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Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad participaron del procedimiento de limpieza y recuperación de varias zonas que habían sido ocupadas por habitantes de calle. Los cambuches fueron levantados entre las carreras 3 y 30.

La Administración Distrital no cesa en su ofensiva para recuperar el espacio público y hacer que la ciudad funcione para cerrarles las oportunidades a los criminales y que los territorios vuelvan a ser para el disfrute de la ciudadanía.

Es así como la Secretaría Distrital de Seguridad lideró un nuevo operativo de desmonte de cambuches, esta vez en el corredor de la Calle 26, desde el centro hasta el oriente de la ciudad.

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La maratónica jornada inició a las 8:00 a. m. en la calle 26 con carrera 3, localidad de Santa Fe, donde se desmontó un cambuche ubicado bajo un puente peatonal y en el cual se encontraban tres personas. En la localidad de Mártires, también fueron levantadas otras estructuras no convencionales.

Integrantes de las secretarías de Seguridad e Integración social, el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP) y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en articulación con personal de las alcaldía locales de Santa Fe y Mártires transitaron el corredor de la Calle 26 garantizando la limpieza y la desocupación del espacio público tomado por habitantes de la calle a través de la sensibilización y la recolección de objetos voluminosos.

Puentes peatonales, zonas verdes e incluso espacios de tránsito ciudadano y vehicular recuperaron su limpieza y orden.

A lo largo de la jornada, que se extendió por tres horas y media, el inagotable esfuerzo de los funcionarios públicos se reflejó en los resultados:

10 cambuches fueron desmontados.

Se recogió un total de 10 metros cúbicos de residuos voluminosos.

18 ciudadanos habitantes de calle fueron abordados y conocieron la oferta institucional de atención oportuna.

Durante lo corrido del año 2026, la articulación institucional ha permitido completar 29 procedimientos de levantamiento de cambuches en la localidad de Santa Fe y 37 en la localidad de Mártires.

La veeduría y colaboración ciudadana es clave para adelantar estos procesos de intervención a zonas ocupadas. Es por eso por lo que la Secretaría de Seguridad reitera el llamado a acudir a la Línea 123 para alertar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia.

¿Cuáles son los barrios entre las carreras 3 y 30 de la calle 26 en Bogotá?

El corredor de la avenida Calle 26 entre las carreras tercera y 30 atraviesa zonas estratégicas de las localidades de Santa Fe, Teusaquillo y Los Mártires en la capital.

En el extremo oriental, cerca de la carrera tercera, sobresalen sectores urbanos emblemáticos como Las Aguas, La Concordia, Germania y el tradicional barrio San Diego.

Avanzando hacia el occidente se encuentran barrios de gran valor arquitectónico e histórico como La Macarena, Bosque Izquierdo, La Perpetua Socorro y la zona de La Rebeca.

El trazado urbano continúa atravesando el sector de Samper Mendoza, Santa Fe y La Alameda, áreas consolidadas con una alta oferta comercial e institucional.

En la franja central comprendida entre la avenida Caracas y la carrera treinta, destacan los barrios Armenia, Teusaquillo, Las Américas y La Soledad.

Estos sectores de la localidad de Teusaquillo concentran amplia actividad residencial, cultural y gastronómica junto al eje vial de la Calle 26.

Igualmente se ubican en esta zona los barrios Park Way, San Martín y Palermo, caracterizados por sus parques tradicionales, zonas verdes y oferta de servicios educativos.

En los límites cercanos a la carrera 30 sobresalen barrios como Acevedo Tejada, Quinta Paredes y Ciudad Universitaria, colindantes con el campus de la Universidad Nacional.

La articulación de estos barrios conforma uno de los ejes de transporte y movilidad más relevantes del centro ampliado bogotano.

Esta franja combina patrimonio histórico, instituciones de educación superior, desarrollo inmobiliario reciente y nodos logísticos fundamentales para la conexión urbana de la ciudad.

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