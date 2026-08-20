Por: Portal Bogotá

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La obra de teatro ‘Homenaje a una piel rota’, creada y representada por Jacquelin Albarracín, conocida como Huma Roja, llega este 27 de agosto de 2026 a la XXV Maratón de Monólogos en Ditirambo Teatro, sede Palermo, en Bogotá. Según la información publicada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), esta propuesta escénica cuenta con una fuerte presencia en el circuito de teatro independiente de la ciudad y se destaca por su exploración profunda sobre el dolor, la pérdida y la forma en que estos sentimientos afectan la manera de habitar y reconocer el propio cuerpo.

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De acuerdo con los organizadores, la puesta en escena combina danza, teatro, el uso de máscaras y elementos del Butoh —una forma de danza-teatro japonesa que indaga en la expresión de emociones intensas y transformaciones del cuerpo—. Este ensamblaje artístico convierte la herida no solo en un signo de sufrimiento, sino en un espacio de resignificación y memoria. El cuerpo femenino es el eje sobre el que gira la dramaturgia, presentado como un territorio marcado por la fragilidad y la resistencia. Así mismo, los recuerdos y el dolor conviven en la escena con la posibilidad de reconstrucción y recuperación de la vitalidad, estableciendo un diálogo directo con quienes observan la propuesta.

La dramaturgia se dedica a explorar el proceso posterior a la ruptura. Más allá de mostrar el dolor, ‘Homenaje a una piel rota’ invita a pensar en lo que ocurre tras una pérdida: cómo el cuerpo puede volver a sentir, reconocerse y restablecer su relación consigo mismo. El montaje busca ofrecer al público una experiencia íntima y reflexiva sobre la memoria personal, las transformaciones a raíz de eventos dolorosos y la capacidad del ser humano para reconstruirse a partir de esas experiencias.

El evento tendrá lugar el jueves 27 de agosto, a las 7:00 p. m., en Ditirambo Teatro, sede Palermo, ubicada en la calle 45A número 14-37, en el sector de Teusaquillo. La entrada será con costo y las reservas se pueden gestionar a través de WhatsApp en el número 304 653 8759, de acuerdo con la información oficial publicada por la SDCRD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra ‘Homenaje a una piel rota’ en Ditirambo Teatro, Bogotá?

La obra creada por Jacquelin Albarracín explora el dolor, la pérdida y el amor fracturado, centrándose en cómo estas experiencias quedan inscritas en el cuerpo femenino y cómo, a través de la memoria y la resignificación, es posible reconstituirse y recuperar la vitalidad.

¿Qué significa Butoh y cómo se utiliza en la obra ‘Homenaje a una piel rota’?

Butoh es una forma de danza-teatro de origen japonés que enfatiza la expresión corporal y la exploración de emociones profundas. En esta obra, se emplea como recurso escénico para simbolizar la transformación del dolor en un proceso de resignificación física y emocional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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