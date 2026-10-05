Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué se prepara para celebrar un momento muy especial: sus 476 años de historia, y lo hará con una iniciativa inédita donde el fútbol y el mundo digital se dan cita. El epicentro de esta festividad será el estadio Manuel Murillo Toro, que abrirá sus puertas para un evento en el que la pasión por el deporte se une con la influencia de los creadores de contenido. La programación principal incluye un partido de fútbol entre influencers, donde ya están confirmados nombres como Eric Pavón, Murillo Flow, Paisa Vlogs, Dímelo King, JH y Pipe Jiménez, según informó El Nuevo Día. Sin embargo, la organización todavía mantiene la expectativa con la promesa de que dos creadores digitales más serán anunciados en los próximos días.

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Este encuentro deportivo representa solo una de las actividades previstas para el aniversario de Ibagué, capital tolimense que destaca en el mapa nacional por fusionar el entretenimiento en vivo y los fenómenos de internet. El evento fortalecerá la conexión entre las comunidades digitales y los ciudadanos que, sin salir de su ciudad, tendrán la oportunidad de ver en persona a referentes de las redes sociales. Esta mezcla revela el interés creciente por llevar el espectáculo más allá de las pantallas y construir espacios de diversión colectiva.

No obstante, la agenda no termina en la cancha. El periódico El Nuevo Día anunció además una noche de humor a cargo de Juanda Caribe, reconocido por su presencia en plataformas digitales y por su show de stand-up comedy titulado ‘Traigo de Todo’. Esta presentación está programada para el 4 de diciembre de 2026 en el Lounge Bar Ibagué, ubicado en el tercer piso del Centro Comercial La Estación, a partir de las 5:00 de la tarde, en una organización que también corre por cuenta de El Nuevo Día.

Así, con fútbol, humor y la presencia de destacados creadores digitales, Ibagué conforma una agenda cultural atractiva para sus habitantes. La ciudad demuestra una apertura a nuevos formatos de entretenimiento, acercando a sus ciudadanos a figuras influyentes y resaltando su vocación festiva.

¿Qué influencers participarán en el partido de fútbol por los 476 años de Ibagué?

Según información de El Nuevo Día, ya fueron confirmados para el partido de fútbol en el estadio Manuel Murillo Toro los creadores Eric Pavón, Murillo Flow, Paisa Vlogs, Dímelo King, JH y Pipe Jiménez. A esta lista se sumarán dos influencers más, cuyos nombres aún están por anunciar.

¿Dónde y cuándo será el show de stand-up comedy de Juanda Caribe en Ibagué?

La presentación de Juanda Caribe, que llega a Ibagué con su espectáculo ‘Traigo de Todo’, se hará el 4 de diciembre de 2026 en el Lounge Bar Ibagué, situado en el tercer piso del Centro Comercial La Estación. El evento, organizado por El Nuevo Día, comenzará a las 5:00 de la tarde.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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