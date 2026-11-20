En medio de las novedades de la farándula latinoamericana, un significativo acontecimiento familiar vinculó recientemente a la reconocida actriz colombiana Juana Acosta con la tradición histórica aristocrática en territorio español, durante una solemne ceremonia celebrada en Oviedo, España.

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Allí, su madre, Marta Lucía López de Restrepo y Sanclemente, recibió formalmente su investidura como dama integrante del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias ante autoridades genealógicas y familiares, replicó Semana.

Esta prestigiosa institución reúne exclusivamente a ciudadanos capaces de demostrar documentalmente lazos históricos y ascendencia familiar comprobada con dicha región histórica ubicada al norte de España.

La solemne jornada protocolaria transcurrió dentro de la Capilla del Rey Casto, recinto situado en la Catedral Metropolitana de San Salvador de Oviedo, justo junto al Panteón de los Reyes de Asturias.

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Durante ese acto institucional, exactamente 15 aspirantes, distribuidos entre nueve hombres y seis mujeres, pronunciaron su juramento oficial y recibieron las medallas corporativas que formalizaron su admisión en la entidad.

Presidió la ceremonia Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, duque de Anjou y consejero magistral de la corporación, encabezando el protocolo oficial mediante el cual ingresaron todos los nuevos integrantes.

El encuentro congregó a allegados, delegados de diversas corporaciones nobiliarias y personalidades invitadas que luego acudieron al Hotel de la Reconquista para compartir una cena de gala y premiaciones anuales.

Dentro del grupo femenino admitido figuraron Marta Lucía López de Restrepo y Sanclemente, María García de Tuñón y del Valle, Marisa Bernaldo de Quirós y Fernández, Gloria Alonso-Pardo y Revenga, Salomé Casanueva y Carrete y Andrea Casanueva y Guerra.

Juana Acosta (recientemente en ‘Medusa’ respaldó presencialmente a su progenitora a lo largo de toda la jornada solemne, donde el legado genealógico familiar ocupó un protagonismo indiscutible frente a los asistentes.

La actriz caleña es ampliamente recordada por su destacada trayectoria en el cine y la televisión hispanoamericana, brillando en producciones colombianas como ‘La dama de Troya’ y exitosas series españolas como ‘Velvet’.

La admisión de Marta Lucía López de Restrepo responde directamente a sus orígenes familiares arraigados en Asturias, específicamente dentro del municipio español de Vegadeo, territorio histórico de sus antepasados.

Según datos divulgados alrededor del evento, su línea genealógica desciende directamente de Alonso López de Restrepo y Méndez de Sotomayor, un destacado militar del siglo XVII ligado a la localidad asturiana de Restrepo.

Este antecedente histórico respaldó su ingreso al Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, organización dedicada a preservar la memoria de los linajes regionales y fomentar genealogía, heráldica y patrimonio cultural.

Fundada originalmente en 1989, esta entidad opera jurídicamente como una asociación sin ánimo de lucro que agrupa descendientes de nobles asturianos y personas con ascendencia nobiliaria vinculada al principado.

Por consiguiente, conviene aclarar que esta distinción otorgada a la madre de Juana Acosta no representa ningún título nobiliario real comparable con los rangos tradicionales de marquesa, condesa o duquesa.

Realmente constituye una incorporación honorífica formal como dama dentro de una corporación histórica nobiliaria tras validar rigurosamente cada requisito documental genealógico exigido por sus estatutos vigentes.

Asimismo, la ceremonia oficializó la entrada de nueve caballeros seleccionados: Carlos Casanueva y Varas; Rafael Tovar y López-Portillo, conde de Gustarredondo; Ignacio González de Quirós e Yglesias; Lord Brennan of Bibury; Ignacio Bonasa y Alzuria.

Completaron dicha nómina masculina Javier Fernández y Álvarez de Tejera; Alfonso Luis González y Rodríguez de Maribona; Juan González de Quirós e Yglesias, además de Frank Thomas Merten como nuevos miembros juramentados.

A lo largo del rito religioso bendijeron las insignias corporativas, tomaron el juramento reglamentario y guardaron un respetuoso minuto de recogimiento por las víctimas del accidente ferroviario sucedido en Urda, España.

Finalmente, los invitados compartieron los actos sociales celebrados en el Hotel de la Reconquista junto a reconocidas figuras políticas españolas como Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros durante la entrega anual de galardones.

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